Плюс 700 гривен к пенсии: какие выплаты в 2024 году получают пожилые украинцы

Cредние пенсии в Украине, как подсчитали в Пенсионном фонде, в 2023 году выросли на 16,5% и сейчас составляют более 5 тысяч гривен.

Средний размер пенсионных выплат в Украине по итогам 2023 года увеличился на почти на 763 гривны. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Так, отмечается, что средний показатель пенсий теперь составляет 5 385,25 гривны. По информации госструктуры, по состоянию на 1 января 2024 года пенсии в Украине получали 10 516 537 человек. При этом в течение года пенсионеров стало меньше на 171 384 человек.

В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%. Как отмечают в Пенсионном фонде, основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, которая началась 1 марта.

Пенсии украинцев: как изменятся выплаты в 2024 году

Планируется, что в текущем году для украинцев состоится сразу три этапа повышения пенсионных выплат:

в январе и июле 2024 года — тем, кто получает минимальную пенсию, которым исполнилось 65 лет и которые имеют полный страховой стаж (мужчины — 35 лет стажа, женщины — 30 лет);

в марте 2024 года — повышение получат все, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также те, кто получает минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Более того, с января уровень прожиточного минимума для людей, утративших работоспособность, составляет не 2 093 гривны, а 2 361 гривны. Поэтому минимальная пенсия тоже увеличится до 2 361 гривен, а максимальная — 23 610 гривны. Увеличение пенсий в связи с ростом прожиточного минимума происходит также с 1 января. В 2024 году оно тоже состоится, только в марте.

Напомним, пожилые украины, у которых не будет 15 лет стажа в 65 лет, будут получать социальную помощь вместо пенсии. Также Фокус рассказывал, будут ли паузы в выплатах пенсий в 2024 году.