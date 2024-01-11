Иллюзиям здесь не место. Какие условия готовит ЕС для новых украинских беженцев

Из-за заявлений о расширении мобилизации размышления об эмиграции все чаще появляются у некоторых групп освобожденных от военных обязательств мужчин и у женщин, которые два года были уверены, что никуда из Украины не уедут. Фокус исследовал, насколько просто найти свое место под солнцем вне дома сейчас и возможно ли стать "богатым и счастливым" на чужбине.

Продолжение войны и заявления о воинском учете женщин побуждают украинок пересматривать планы и искать страну для переезда. "В декабре я была в таком шоке от новостей, что реально начала собирать информацию и думать о выезде, — говорит Руслана из Киевской области, — Как говорится, дома и стены помогают, но сейчас я перестала это чувствовать".

Иногда кажется, что Европа уже "укомплектована" и новых людей не ждет. Но на самом деле ситуация с украинскими беженцами постоянно меняется, и только за последние три месяца количество украинцев в Европе выросло на сотню тысяч человек. Куда сегодня отправляются украинцы, почему не обращают внимания на просьбы правительств некоторых стран выбирать другие государства для переезда и насколько реально устроиться в новых странах ЕС без знания языка?

Изменения для беженцев: временную защиту продлевают, но предлагают ехать домой

Европейские страны одна за другой продлевают временную защиту для граждан Украины до марта 2025 года, но это вовсе не означает, что украинцев везде ждут с распростертыми объятиями. Накануне Нового года о том, что власти Дании рассматривают пребывание украинских беженцев на датской территории, как временное, независимо от того, откуда они приехали, заявил министр иммиграции страны Коре Дюбвад.

"Украинские беженцы в Дании должны вернуться домой после завершения войны", — подчеркнул министр.

Идею швейцарского правительства платить украинцам деньги за возвращение поддержали и в других странах. Так, 5300 евро беженцам из Украины, которые вернутся домой, будет платить Финляндия. Помощь в добровольном возвращении может быть предоставлена в виде финансовой поддержки на оплату проезда и реинтеграции или в виде услуги или оборудования. Помощь не будет предоставляться в случае переезда в другую страну ЕС или Шенгенского соглашения, а также в страну, гражданам которой не нужна виза в Финляндию.

Идею швейцарского правительства платить украинцам деньги за возвращение поддержали в Финляндии и Чехии Фото: Открытые источники

Предоставлять финансовую помощь украинцам, которые хотят вернуться на родину, планируют и в Чехии. Сейчас сумма выплаты еще не определена, но известно, что воспользоваться этим правом беженцы смогут только один раз и не позднее, чем за три месяца до окончания временной защиты, то есть до конца 2024-го. Если же они снова захотят получить убежище на территории Чехии, половину выплаты придется вернуть.

Украинцев в Европе стало больше: куда они едут и почему

Количество украинских беженцев в Европе продолжает расти. На 10 октября 2023 года в европейских странах было зафиксировано 5 831 200 украинских беженцев, и за три месяца их количество увеличилось более чем на 100 тысяч до 5 936 700 человек (данные на 3.01.2024). По данным ООН, по состоянию на 3 января количество украинских беженцев в мире достигло 6 340 300 человек (три месяца назад — 6 200 400).

Как менялось количество украинских беженцев в странах ЕС*

Страна 10.10.2023 08.01.2024 Динамика Нидерланды 94 415 136 470 42055 Великобритания 210 800 250 360 39560 Германия 1 100 720 1 125 850 25130 Чехия 361 385 373 080 11695 Венгрия 53 375 63 775 10400 Ирландия 95 905 102 560 6655 Словакия 109 115 113 925 4810 Италия 167 525 169 040 1515 Швейцария 66 065 66 480 415 Бельгия 73 095 73 095 - Финляндия 61 520 61 520 - Эстония 50 450 50 450 - Франция 70 570 69 495 -1075 Румыния 85 120 83 765 -1355 Польша 959 875 956 635 -3240 Испания 190 380 185 860 -4520

*По данным ООН

По притоку новых людей Германия оказалась лишь на третьем месте среди европейских стран, а из Польши, которая долгое время была в лидерах, вообще наблюдается отток.

Василий Воскобойник: массовый выезд беженцев происходил в течение 2022 года, а сейчас в поисках убежища выезжают значительно меньше людей, это трудовая миграция в новом виде

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник объясняет рост количества украинцев в Нидерландах, Великобритании и Германии, прежде всего, большими зарплатами.

"Увеличение граждан Украины в этих странах на десятки тысяч свидетельствует о том, что к ним начали перебираться не те, кто ищут убежище, а те, кто ищут работу. Трудовые мигранты всегда выбирают более "денежные" страны. Сейчас благодаря беспрепятственному доступу к европейскому рынку труда для украинцев, получивших временную защиту, трудовым мигрантам стало легче передвигаться по странам и искать новые возможности трудоустройства".

Постепенно количество тех, кто ищет убежище, уменьшается, а тех, кто ищет работу, растет Фото: AP

Что касается причин популярности Венгрии, то, говорит Василий Воскобойник, это объясняется выездом украинцев из Закарпатья. Они получают вид на жительство, "закрепляются", и тогда уже не ограничены в поездках по Европе. "Массовый выезд беженцев происходил в течение 2022 года, а сейчас в поисках убежища выезжают значительно меньше людей — это все та же трудовая миграция в новом виде, — говорит эксперт. — К тому же вполне возможно, что эти люди не остаются в Венгрии, а едут работать в более богатые страны, часто нелегально".

На первый взгляд совсем непонятной выглядит ситуация с Ирландией. Власти этой страны по меньшей мере полгода призывают украинцев выбирать другие страны для временного проживания, потому что жилья в Ирландии уже физически нет. Однако, по данным ООН, только за последние три месяца количество украинцев в Ирландии увеличилось на 6,7 тыс. человек. Неужели украинцы не читают новостей или готовы несмотря ни на что жить в палатках? Почти не имея выбора, ирландское правительство пошло на очень непопулярный шаг, сообщив об уменьшении выплат с 220 евро в неделю до 38,80 на период проживания в государственном жилье.

"Такая популярность Ирландии, скорее всего, объясняется большими выплатами. Сейчас страна их сокращает, поэтому уверен: статистика за следующий квартал будет уже совсем другой", — прокомментировал ситуацию Воскобойник.

Незнание языка, местного рынка труда и законодательства: проблемы украинцев за рубежом

Несмотря на такое миграционное движение, тройка стран с наибольшим количеством украинских беженцев осталась неизменной: это Германия, Польша и Чехия. Но сотни тысяч украинцев в этих странах вовсе не означают, что живут они здесь безоблачной и беззаботной жизнью.

Среди самых больших проблем украинцы за рубежом называют недостаточный уровень владения языком, совмещение занятости с уходом за детьми, а также незнание местного рынка труда и законодательства. В 2024-м все станет еще сложнее.

Например, Германия планирует вдвое сократить федеральную помощь, предназначенную землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев. Такой шаг необходим для экономии средств на фоне стремительного роста инфляции и экономического спада. Как сообщает Reuters, правительство также может прекратить свой вклад в расходы на уход и интеграцию 1 млн украинских беженцев. К тому же, немецкие политики призывают сократить выплаты украинцам до уровня помощи беженцам из других стран.

Однако это не останавливает украинских беженцев на пути на запад. Как ранее писал Фокус, несколько месяцев подряд Польша теряла украинцев, которые ехали в Германию, и сейчас эта тенденция продолжается. По данным исследования, на решение беженцев переехать из Польши в Германию больше всего влияет наличие друзей и знакомых в Германии (43%), а также материальные вопросы: более привлекательные социальные выплаты (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

По данным DW, медианная зарплата украинских беженцев в Германии в конце лета составляла 1550 евро брутто, а среди тех, кто работал на полную ставку, — 2550 евро.

Украинцам в Европе проще всего устроиться на работу, которая не требует квалификации, но и зарплата будет на уровне минимальной Фото: Getty Images

Половина трудоустроенных украинских беженцев являются сверхквалифицированными для работы, на которую их приняли, однако такое положение постепенно можно преодолеть путем приобретения дополнительных навыков в стране прибытия, пишет издание. Одним из важнейших навыков является знание языка: заработки беженцев, которые закончили курс немецкого языка на уровне C1 или C2, на 38% выше, чем у тех, кто не прошел языковой курс.

Польский рынок труда нуждается в рабочих руках и совсем не против, если это будут рабочие руки украинцев. С поляками у украинцев минимальный языковой барьер, к тому же польские работодатели предлагают немало вакансий в сферах логистики и электронной коммерции, которые доступны для людей без опыта и знания языка. В следующем году в Польше ожидается дефицит десятков профессий, преимущественно это работа, связанная с физическим трудом. Наибольшую нехватку кадров будет испытывать строительная отрасль, которой не хватает плотников, столяров, кровельщиков, монтажников, каменщиков, штукатуров. Транспортная отрасль Польши нуждается в водителях грузовых автомобилей и автобусов, по всей Польше нужны врачи, медсестры и акушерки. В образовательной отрасли не хватает преподавателей практического профессионального обучения, учителей общеобразовательных предметов, воспитателей детских садов. Чаще всего украинцы в Польше могут рассчитывать на минималку — 4242 злотых (около 937 евро). Большинство работодателей предоставляют жилье — койко-место в квартире или хостеле.

Половина трудоустроенных украинских беженцев являются сверхквалифицированными для работы, на которую их приняли

Самое популярное направление работы в Чехии — работник по производству запчастей для автомобилей, но на сайтах по поиску работы предлагаются тысячи различных вакансий — от упаковщиков шоколадок до работников складов. Как и в целом в Европе, украинцам в Чехии проще всего устроиться на работу, которая не требует квалификации, но и зарплата будет на уровне минимальной — 18 900 крон (769 евро). Впрочем, здесь многое зависит от региона и сферы деятельности: на производстве можно заработать 30 тыс. крон (1220 евро) и выше без знания языка. Что касается жилья, то в конце прошлого года стало известно, что Чехия обновила условия пребывания для беженцев из Украины. И опять-таки не в лучшую сторону: согласно внесенным в закон поправкам, срок проживания в бесплатном жилье для украинских беженцев будет сокращен со 150 до 90 дней, после чего они должны найти новое платное жилье. Норма начнет действовать после 31 августа 2024 года, исключением останутся уязвимые слои населения.

"Сегодня миграция происходит по разным причинам: количество мигрантов в поисках убежища уменьшается, а в поисках работы или выплат — растет, — подытожил Василий Воскобойник, — Вместе с тем, если европейские государства будут сокращать помощь беженцам, "искатели выплат" начнут мигрировать внутри Европы, или возвращаться домой. Но я бы не спешил этому очень радоваться, потому что вернутся, прежде всего, те, кто были иждивенцами в Европе. Они и в Украине будут пытаться быть иждивенцами. А вот активные люди "с руками и мозгами", изучающие языки, развивающиеся, работающие, ищущие возможности для развития и карьеры, в результате сокращения выплат не вернутся. Им надо больше — увидеть свое будущее в Украине".