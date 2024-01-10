ОАЭ запретили движение судам под флагом Камеруна из-за теневого флота России и ее нефти, — СМИ (инфографика)

Из 14 нефтеналивных судов под флагом Камеруна, достаточно малых, чтобы забирать нефть из портов РФ, 11 делали это в течение последнего года, свидетельствуют отраслевые данные, которые собрали аналитики Bloomberg.

Объединенные Арабские Эмираты запретили заходить в свои воды судам под флагом Камеруна, поскольку страна дистанцируется от рискованных судов, собранных для транспортировки санкционной нефти РФ. Агентство Bloomberg ознакомилось с документом Министерства энергетики и инфраструктуры, опубликованным на сайте порта Фуджейра.

Морские компании и судовые агенты не должны предоставлять услуги кораблям, зарегистрированным в этой африканской стране. Запрет не касается судов, которые прошли оценку широкого международного классификационного органа.

Большинство торговых кораблей ходят под флагами дальних стран, которыми они владеют или управляют. Популярные из них — Маршалловы острова и Панама, которые являются неотъемлемой частью стандартов безопасности в судоходстве.

Россия, как говорится в сообщении, собрала огромный теневой флот танкеров для транспортировки своей нефти в условиях американских санкций, часть этого флота перешла под малоизвестные флаги, такие как флаг Камеруна. Еще в середине прошлого года африканское государство было определено как страна с очень высоким риском того, что корабли не пройдут соответствующую проверку безопасности по прибытию в порт.

Зарегистрированный в Камеруне флот нефтяных танкеров невелик, но большинство из них за последний год побывали в России.

Количество судов под флагом Камеруна

Из 14 нефтеналивных судов под флагом Камеруна, достаточно малых, чтобы забирать нефть из портов РФ, 11 делали это в течение последнего года, свидетельствуют отраслевые данные, собранные Bloomberg. От общего объема поставок нефти в Россию на них приходится менее 1%.

Напомним, 8 января, как сообщило Reuters, Саудовская Аравия, снижает цены на нефть, мировые котировки падают. Страна в феврале снизит цены на нефть для покупателей во всех регионах, в частности для основного азиатского рынка.