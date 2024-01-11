"Сознательная миграция": теперь украинцы в Европе ищут не убежище, а деньги

Украинцы активно мигрируют внутри ЕС, ища лучшие условия работы и жизни. Эксперты говорят, что сейчас имеет место эффект сознательной миграции беженцев, когда они анализируют и сравнивают, какая страна им интересна с точки зрения возможностей развития, заработка, социальных выплат и поддержки.

Продолжение войны и заявления о воинском учете женщин побуждают украинок пересматривать планы и искать страну для переезда. И хотя кажется, что Европа уже "укомплектована" и новых людей не ждет, только за последние три месяца количество украинцев в Европе выросло на сотню тысяч человек. Куда сегодня отправляются украинцы, почему не обращают внимания на просьбы правительств некоторых стран выбирать другие государства для переезда и насколько реально устроиться в новых странах ЕС без знания языка? Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Иллюзиям здесь не место. Какие условия готовит ЕС для новых украинских беженцев".

В богатые страны: куда сейчас едут украинские мигранты

По притоку новых людей первенство среди стран Европы держат Нидерланды (+42 тыс. за последние три месяца), Великобритания (+40 тыс.) и Германия (+25 тыс.). "Увеличение граждан Украины в этих странах на десятки тысяч свидетельствует о том, что в них начали перебираться не те, кто ищут убежище, а те, кто ищут работу, — пояснил в беседе с Фокусом президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. — Трудовые мигранты всегда выбирают более "денежные" страны. Сейчас благодаря беспрепятственному доступу к европейскому рынку труда для украинцев, получивших временную защиту, трудовым мигрантам стало легче передвигаться по странам и искать новые возможности трудоустройства".

По словам эксперта, массовый выезд беженцев происходил в течение 2022 года, а сейчас в поисках убежища выезжают значительно меньше людей. Поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, это все же трудовая миграция в новом виде.

Сейчас украинцам значительно легче передвигаться по Европе, ища более высокие зарплаты и выплаты Фото: Открытые источники

Миграция, как выбор: что изменилось в вопросе беженства украинцев

Директор по международному развитию Миграционной платформы EWL Михалина Селевич говорит, что сейчас имеет место эффект сознательной миграции беженцев. "После начала полномасштабной войны украинцы выбирали в первую очередь приграничные страны из-за географической близости. Теперь они имеют возможность проанализировать и сравнить, какая страна им интересна с точки зрения возможностей развития, заработка, социальных выплат и поддержки. Также выбор основывается на основе опыта других украинцев, которые оказались в Германии, Нидерландах и других странах, и могут советовать их знакомым для переезда", — отметила эксперт в комментарии Фокусу.

Селевич напоминает об исследовании EWL, которое было представлено осенью. Оно показало, что массовый переезд украинских беженцев из Польши в Германию происходит благодаря возможности трудоустройства в Германии на вакансии с более высокими зарплатами и социальным выплатам. В прошлом году Германия опередила Польшу, которая десятилетие держала лидерство по количеству украинских граждан в стране. Так же ощутимо растет интерес к Нидерландам.

Временная защита открыла для украинцев рынок состоятельных европейских государств с втрое большими, чем в Восточной Европе, зарплатами Фото: Getty Images

"Украинские беженцы мигрируют по Европе, руководствуясь в выборе страны прежде всего экономическими факторами — более высокие зарплаты и социальные выплаты, — подытожила Михалина Селевич. — Для них открылся рынок богатых европейских государств с втрое большими, чем в Восточной Европе, зарплатами, благодаря возможности получить временную защиту и упрощенный доступ к работе".

Напомним, что с нового года Чехия существенно обновила условия пребывания для беженцев из Украины. В частности, срок проживания в бесплатном жилье для украинских беженцев будет сокращен со 150 до 90 дней. Кроме того, правительство страны планирует оказывать финансовую помощь украинцам, которые хотят вернуться на родину.

Как ранее писал Фокус, страны ЕС активно меняют правила для беженцев из Украины.