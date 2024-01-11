США поддержали законопроект о конфискации $300 млрд замороженных активов РФ, — Bloomberg

По данным журналистов, принятый США законопроект позволит использовать российские суверенные активы в интересах Украины.

Представители американского правительства выразили поддержку законопроекту, предусматривающему возможность конфискации замороженных активов Российской Федерации, оцененных примерно в 300 миллиардов долларов. Эти средства направятся на восстановительные работы в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на записки Совета национальной безопасности (СНБ) США в Конгресс.

"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины", — сообщается в документе.

Источник в руководстве агентства подтвердил официальную позицию Белого дома, отметив, что данная тема будет рассматриваться на предстоящей встрече стран "Большой семерки" (G7), назначенной перед второй годовщиной полномасштабного вторжения в Украину.

Отметим, что ранее власти США поручили трем рабочим группам изучить варианты конфискации российских активов до 24 февраля 2024 года, сообщает Financial Times. В этой работе приняли участие Канада, Великобритания и Япония. А Германия, Франция и Италия высказали свои возражения, подчеркнув необходимость тщательного изучения законности подобных шагов.

По данным источника, в настоящее время рассматриваются различные сценарии, включая прямую конфискацию и использование замороженных активов Российской Федерации для расходов Украины, а также возможность использования полученных доходов или применение этих средств в качестве залога при получении кредитов.

Большая часть заблокированных активов в Европейском союзе, оцененных примерно в 191 миллиард евро, была заморожена на бельгийском депозитарии Euroclear. Дополнительно, Франция арестовала активы на сумму 19 миллиардов евро. В других странах доля замороженных активов существенно меньше, например, в Германии этот объем составляет примерно 210 миллионов евро. В Соединенных штатах Америки заблокировали активы лишь на 5 миллиардов долларов.

Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров ускорить разработку правовой основы для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов на поддержку Украины.

А в октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свои намерения передать Украине доходы от замороженных активов России.