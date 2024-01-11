Газ для украинцев будет дешевле? Что с ценой топлива и его запасами в Украине

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации газа в Украине за декабрь 2023 года — цены на газ падают несмотря на холода. Опрошенные Фокусом эксперты оценили колебания цен на газ в Европе и Украине, а также объяснили, какова сейчас ситуация с запасами газа в украинских подземных хранилищах.

Фактическая стоимость реализации газа в Украине в декабре 2023 года составила 13 596 гривен за одну тысячу кубометров без НДС, что на 5,5% меньше, чем в ноябре. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовало Министерство экономики Украины.

По данным министерства, газ дешевеет второй месяц подряд, а в целом за 2023 год цена опустилась почти вдвое. Существенное снижение цен в 2023 году уже стало трендом, учитывая тенденции европейских хабов. Фокус исследовал, что происходит с ценами на газ и хватит ли на отопительный сезон газовых запасов в подземных хранилищах.

Уверенное падение: каковы цены на газ в Европе и имеет ли влияние на цены Россия

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период постепенно будут снижаться. Этому будет способствовать увеличение производства СПГ в США и странах Африки, дальнейшая ориентация поставок дешевого российского газа в Китай и Индию, что будет уменьшать спрос на него со стороны этих стран на других рынках, а также более сбалансированное накопление запасов в связи с поставками СПГ (сжиженного природного газа).

НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены на газ вырастут лишь на 2,9% до 532,3 долларов, а в 2025 году упадут на 18,9% до 431,8 долларов (за тысячу кубометров).

Как объяснил Фокусу директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович, несмотря на различные события спекулятивного характера, связанные, в частности, с недоступностью экспортных терминалов сжиженного газа, например, в Австралии, США и других странах-поставщиках, такие события не так сильно повлияли на рынок, как структурные, что и позволило снизить цену на газ. По словам эксперта, хотя в Европе еще в 2022 году произошло существенное сокращение объемов поставок российского газа, его часть все еще поступает в виде сжиженного газа.

"Так, в первом и втором кварталах 2023 года мы видели на 3–5% сокращение объемов поставок российского газа. Все же доля России в поставках газа на международном рынке остается высокой. Если говорить о Евросоюзе, то поставки из РФ на втором месте после США", — отметил эксперт.

Доля РФ в поставках газа на международном рынке остается высокой Фото: Bloomberg

По его словам, продолжаются также поставки российского газа по трубопроводу в те страны, которые продолжают его покупать. Трубопроводный газ из РФ поставляется в Словакию, Чехию, Венгрию и Австрию, а европейские покупатели все еще используют украинскую газотранспортную систему для транзита газа из России. Хотя, по сообщениям в зарубежных СМИ, в 2023 году поставки российского трубопроводного газа сократились на 55,6% до 28,3 миллиарда кубометров по сравнению с 2022 годом .

Страны Евросоюза закрыли собственные потребности в природном газе, но для некоторых стран главным поставщиком все еще остается Россия

Так или иначе, дефицита газа в Европе нет, констатируют опрошенные Фокусом эксперты. "Все страны ЕС закрыли свои потребности в газе. Какие-то страны накопили ресурс в хранилищах, какие-то законтрактовали новые поставки, какие-то государства сохраняют свою зависимость от России. Есть компании, которые воспользовались этим механизмом агрегации спроса, то есть совместных закупок газа на уровне ЕС, которые позволили им получить более выгодные ценовые предложения поставщиков", — прокомментировал ситуацию на европейском рынке газа эксперт Роман Ницович.

На цену газа существенно влияет погодный фактор: спрос может расти с понижением температуры Фото: stock.adobe.com

На цену газа в ЕС также существенно влияет погодный фактор: зима продолжается, поэтому похолодание и рост спроса может подтолкнуть цены вверх.

Но, кроме погодных условий, по словам экспертов, цены на газ зависят и от ситуации с развитием инфраструктуры, а также от фактора безопасности. Пока о росте спроса речь не идет, отметил Ницович.

"Если мы говорим о таких структурных факторах, как спрос, то видим, что рынки стабилизировались, продолжается политика по поощрению сокращения спроса на газ, поэтому это будет определять и цены", — считает Роман Ницович.

По словам специалиста, кризисный пик на газовом рынке уже пройден.

"В следующем сезоне, думаю, компании будут более уверены в источниках поставок. Мы видим, что уже сейчас динамика наполненности хранилищ такова, что ЕС будет иметь высокие запасы в хранилищах, что дополнительно будет влиять на рынок и на уверенность его участников в том, что баланс можно будет закрыть. Это и стабилизирует ожидания относительно цен", — сообщил Ницович Фокусу.

Цены на газ стабилизировались благодаря созданным в течение 2023 года запасам, но спекулятивные всплески цен все еще возможны

Однако, конечно, не исключены и события, которые могут тем или иным образом позволить спекуляции, особенно в части поставок сжиженного газа.

"Там все еще рынок достаточно ненасыщенный. Любые сообщения, события относительно недоступности терминалов, логистических осложнений могут влиять определенным спекулятивным образом на повышение цен. Рынок достаточно чувствителен к таким сообщениям", — считает Роман Ницович.

В 2024 году на цены на газ могут влиять курсовые колебания, ведь на европейском рынке котировки в евро

Цены на газ в Украине: что будет со стоимостью голубого топлива в 2024 году

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, динамика цен на газ в Украине для промышленных потребителей связана со многими факторами, в частности с ситуацией на внутреннем и международном рынке, с объемами добычи природного газа внутри страны, необходимостью поставлять газ для тепловых электростанций, а также с долгами на энергорынке.

"Например, компания "Центрэнерго" не рассчитывается за природный газ. Поэтому накапливается большой объем долгов именно предприятий сегмента теплокоммунэнерго. Эти долги уже превышают 80 миллиардов гривен", — отметил Омельченко.

На ценовые тенденции по газу в Украине влияет и административное регулирование, монополизация рынка

Он также сообщил, что на ценовые тенденции по газу в Украине влияет и административное регулирование, монополизация рынка .

В то время как цены для населения в Украине в течение 2023 года (и сейчас в 2024 году) остались регулируемыми, практически неизменными на период войны, для промышленного потребителя цена природного газа колебалась, однако незначительно, и все равно цены остались на 15–20% ниже стоимости газа на европейском рынке.

"На сегодня, я считаю, что на газовом рынке ситуация для потребителей достаточно благоприятная, потому что цены у нас ниже европейских рынков", — добавил эксперт.

Если посмотреть на динамику цен на свободном сегменте рынка газа в Украине, то такой рынок более-менее соответствует европейским тенденциям, говорят эксперты

Что же касается динамики цен на газ для промышленности в Украине, то, по данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная цена месячного ресурса (стоимость тысячи кубометров по всем типам оплаты) на сентябрь 2023 года составляла 15,08 тыс. грн, на октябрь — 15,3 тыс. грн, на декабрь — 12,86 тыс. грн, а на январь 2024 года — 12,1 тыс. грн.

"Украинский рынок работает в условиях запрета на экспорт — на текущий год нулевая квота на экспорт газа украинской добычи. Соответственно это тоже нужно учитывать. Если посмотреть на динамику цен на свободном сегменте рынка, то он более-менее соответствует европейским тенденциям, но нужно понять, что операций немного на биржевых площадках, и очень мало игроков и торговые стратегии этих игроков ("Нафтогаз трейдинг" или Оператор ГТС Украины). Они и определяют динамику цен", — добавляет эксперт Роман Ницович.

Запасы природного газа в хранилищах Украины снижаются, однако они все еще достаточны для прохождения зимы Фото: РБК

Нужен газовый запас: хватит ли Украине газа в хранилищах

Украина в прошлом году достаточно хорошо подготовилась к отопительному сезону, и по состоянию на начало декабря 2023 года запасы газа в подземных хранилищах, включая газ иностранных трейдеров, составляли более 15 млрд куб. м. Из них почти 11 млрд куб. м. газа в ПХГ принадлежит "Нафтогазу" и другим государственным компаниям.

Для населения цена пока зафиксирована, однако уже в мае не исключен пересмотр тарифа на газ Фото: headtopics.com

Опрошенные Фокусом специалисты отмечают, что запасы природного газа в хранилищах снижаются, однако поводов для волнения пока нет. Хотя во время сильных морозов потребности в газе всегда растут, что сказывается на активном "выборе" газа из подземных хранилищ.

"В целом средний уровень запасов на сегодня примерно такой, каким он был три–четыре года назад", — говорит Владимир Омельченко.

По его словам, чтобы пережить зиму 2024 года, возможно, до конца отопительного сезона Нафтогазу придется закупить на рынке газ, однако речь идет об объеме на уровне максимум 500–700 млн кубических метров газа.