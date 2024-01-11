В Украине может появиться дополнительный налог: что изменится

Как объяснил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, если государство использует фискальные рычаги, то может исправить дефицит во внешнем торговом балансе.

В Национальном банке Украины (НБУ) считают возможным ограничить некритический импорт с помощью фискальных рычагов, поскольку существует риск, что международная помощь сократится, а именно за счет этого финансируется высокий внешнеторговый дефицит. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

"Это как одна из мер, чтобы скорректировать внешние торговые балансы и усилить способность государства в фискальной сфере, если такие ограничения реализовывать за счет дополнительного налогообложения некритического импорта", — объяснил он.

По его словам то, что в Украине существует высокий торговый дефицит — нормально, поскольку страна находится в состоянии войны, производственные мощности разрушены. Но эта проблема не угрожает украинской экономике, пока есть возможность финансировать дефицит, пользуясь международной помощью. Но если поддержка сократиться или же ее вовсе не будет, тогда обеспечивать экономику импортируемой продукцией за счет международных резервов будет очень сложно.

"Соответственно, ситуация будет решаться за счет определенной макроэкономической коррекции, за счет существенного сокращения потребления. Конечно, в условиях войны мы будем прилагать все усилия, чтобы избежать такого сценария, поскольку это может существенно "взорвать" и нашу обороноспособность, и потенциал экономики", — сказал Николайчук.

Заместитель главы Национального банка также отметил, что ограничить внутреннее потребление путем ослабления курса национальной валюты в условиях военной экономики — контрпродуктивный метод, с помощью которого в случае негативного сценария проблему решить не удастся.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Фокусу сказал, что в 2024 году размер внешней помощи Украине должен быть на уровне 37,3 миллиарда долларов. По информации политика, Международный валютный фонд (МВФ) предоставит нашему государству кредит в размере 15 миллиардов долларов, а в 2024 году сумма поступлений от фонда составит 5,3 миллиарда долларов.

Также министр финансов Сергей Марченко в октябре объяснил, как долго Украина будет нуждаться в финансовой помощи союзников. Он отметил, что потребность во внешнем финансировании останется даже после победы в войне.