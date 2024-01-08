Живем без эмиссии: в НБУ рассказали, включают ли печатный станок во время войны

Сейчас финансовая поддержка союзников помогает Украине покрывать дефицит бюджета и удерживать высокие объемы золотовалютных резервов, но в начале 2022 года ситуация была иной.

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В первые месяцы полномасштабной вторжения РФ Украина нуждалась в срочной финансовой помощи, чтобы финансировать военную отрасль для защиты обороны от оккупантов и выплачивать пенсии и зарплаты населению. Поэтому в Национальном банке решились на дополнительную эмиссию гривны, то есть грубо говоря – включить печатный станок, поскольку альтернативного решения, где взять деньги быстро, – не было. Но Украина лишь раз за период полномасштабной войны прибегла к печати гривны. Об этом рассказала первый заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Мы – Украина".

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"В тот период другого варианта просто не было, потому что нашим партнерам нужно было время для принятия решений. Последний, 2023 год, мы живем без эмиссии — мы не включаем печатный станок", — сказала Рожкова.

Она отметила, что Украина получает большую поддержку партнеров — 41 миллиард долларов в течение 2023 года. Будущая помощь также превышает 40 миллиардов долларов. Именно эта поддержка позволят Украине финансировать дефицит бюджета и удерживать высокие объемы золотовалютных резервов.

"Далее мы работали с Министерством финансов, с коллегами нашими, вместе с банковским сектором и обеспечили работу внутреннего рынка ценных бумаг. Банки там сегодня активно работают. Ставки рыночные — они являются привлекательными не только для банков, но в том числе, для населения. Поэтому это тоже мощный источник покрытия дефицита бюджета", — объяснила первый заместитель председателя Нацбанка.

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Профинансировать победу. Каковы вызовы 2024 года для Украины

Напомним, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Фокусу рассказывал, что в 2024 году Украина в целом должна получить от партнеров 37,3 миллиарда долларов. Так, Международный валютный фонд (МВФ) предоставит нашему государству кредит в размере 15 миллиардов долларов, а в 2024 году сумма поступлений от фонда составит 5,3 миллиарда долларов.

Также отметим, что 21 декабря в Минфине рассказали, как Украина справится без денег США и ЕС. В ведомстве заявили, что уже действует "план Б".