Живемо без емісії: в НБУ розповіли, чи вмикають друкарський верстат під час війни

Нині фінансова підтримка союзників допомагає Україні покривати дефіцит бюджету й утримувати високі обсяги золотовалютних резервів, але на початку 2022 року ситуація була іншою.

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У перші місяці повномасштабного вторгнення РФ Україна потребувала термінової фінансової допомоги, щоб фінансувати військову галузь для захисту оборони від окупантів і виплачувати пенсії та зарплати населенню. Тому в Національному банку зважилися на додаткову емісію гривні, тобто грубо кажучи — увімкнути друкарський верстат, оскільки альтернативного рішення, де взяти гроші швидко, — не було. Але Україна лише раз за період повномасштабної війни вдалася до друку гривні. Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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"У той період іншого варіанту просто не було, тому що нашим партнерам потрібен був час для прийняття рішень. Останній, 2023 рік, ми живемо без емісії — ми не вмикаємо друкарський верстат", — сказала Рожкова.

Вона зазначила, що Україна отримує велику підтримку партнерів — 41 мільярд доларів протягом 2023 року. Майбутня допомога також перевищує 40 мільярдів доларів. Саме ця підтримка дозволять Україні фінансувати дефіцит бюджету та утримувати високі обсяги золотовалютних резервів.

"Далі ми працювали з Міністерством фінансів, з колегами нашими, разом з банківським сектором і забезпечили роботу внутрішнього ринку цінних паперів. Банки там сьогодні активно працюють. Ставки ринкові — вони є привабливими не тільки для банків, але в тому числі, для населення. Тому це теж потужне джерело покриття дефіциту бюджету", — пояснила перша заступниця голови Нацбанку.

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Нагадаємо, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю " Фокусу " розповідав, що 2024 року Україна загалом має отримати від партнерів 37,3 мільярда доларів. Так, Міжнародний валютний фонд (МВФ) надасть нашій державі кредит у розмірі 15 мільярдів доларів, а 2024 року сума надходжень від фонду становитиме 5,3 мільярда доларів.

Також зазначимо, що 21 грудня в Мінфіні розповіли, як Україна впорається без грошей США та ЄС. У відомстві заявили, що вже діє "план Б".