Мясо в Украине снова дорожает: эксперты рассказали, что происходит с ценами

По сообщению Госстата, за 2023 год инфляция в Украине превзошла все прогнозы, и несмотря на большую войну, рост цен замедляется. Опрошенные Фокусом эксперты оценили перспективы для потребительского рынка зимой 2024-го.

Годовая инфляция в Украине в течение 2023 года замедлилась в пять раз и составила по итогам года 5,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Базовая инфляция в декабре в месячном выражении была нулевой, а за год составила 4,9% (в 2022-м было 22,6%). Напомним, в 2022 году инфляция достигла по итогам года 26,6%.

Значительную роль в замедлении инфляции сыграли глобальные факторы, говорят опрошенные Фокусом эксперты. В частности, как отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин, на цены повлияла динамика цен на нефть и агропродукцию.

Он рассказал Фокусу, что в годовом сравнении за 2023 год стоимость нефти на международном рынке снизилась на 7,5%, а цена пшеницы вообще упала на 18%.

Цены снижаются, но не везде: как изменились цены в Украине

Кроме динамики цен на нефтепродукты, одним из основных факторов замедления инфляции в Украине в 2023 году эксперты называют и другие факторы. По словам экономиста ЦЭС Максима Самойлюка, логистические ограничения, которые мешали вывозу продукции за границу, отразились и в динамике цен на продукты. То есть, внутри Украины на внутреннем рынке образовалось достаточное количество продукции, и цены снижались из-за роста предложения на фоне большого урожая.

"В отдельные месяцы продукты даже подешевели", — объясняет экономист.

С ним соглашается эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На цены повлияла динамика цен на агропродукцию, а также логистические сложности, из-за чего выросло предложение внутри Украины

Сравнивая урожаи 2023 и 2022 годов он отметил, что прошлогодний был намного лучше. Это и создало достаточно большой объем внутреннего предложения, что обусловило удешевление.

Однако продукты питания за год все же подорожали. По данным Госстата, за январь-декабрь 2023 года по сравнению с таким же периодом 2022 года произошло такое изменение цен:

хлеб +12,2%

макаронные изделия +8,4%

мясо и мясопродукты +19,4%

рыба и продукты из рыбы +19,4%

молоко +12,1%

творог и мягкий сыр (творог) +13,7%

яйца +36,6%

масло +14,7%

фрукты +19,8%

овощи +9,6%

безалкогольные напитки +20,4%

алкогольные напитки, табачные изделия +14,6%

"Если мы сравниваем декабрь 2022 и декабрь 2023 годов, то только мясо показало 12% роста. Овощи, масло, сахар, яйца показали удешевление по сравнению с декабрем 2022 года. Почему? Потому что их очень много было произведено", — отметил Олег Пендзин.

На внутреннем рынке Украины образовалось достаточное количество продукции, и цены снижались. В частности, подешевела гречка, также существенно снизились цены на некоторые группы овощей

В будущем, по мнению экспертов, на цены будут существенно влиять такие факторы, как уровень международной финансовой помощи Украине, индексация пенсий, запланированная правительством на этот год, стоимость энергетических ресурсов на мировых рынках, урожай, который получат аграрии в 2024 году . Как недавно писал Фокус, на цены в Украине будет влиять и курс гривны.

Напомним, инфляция в декабре по сравнению с ноябрем 2023 года составила 0,7%, а за год в целом — 5,1% (в 2022-м было 26,6%).

Как ранее писал Фокус, продукты будут дорожать, ведь дорожает логистика, поэтому путь в объезд получается значительно длиннее. По словам украинских экспертов, Украина импортирует, в частности, бананы и цитрусовые, большую часть морепродуктов и рыбу, а также корма для животных. Цены на эти товары уже несколько выросли, но они могут еще подорожать.