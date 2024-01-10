Мясо и рыба дороже, яйца и масло дешевле: как изменились цены на продукты в 2023 году

Некоторые продукты стали дороже на 7-13%. Но есть и позиции, на которые цены в течение года наоборот снизились.

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В декабре 2023 года средние цены на продукты питания были выше на 4%, нежели в декабре 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстата).

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Отмечается при этом, что продуктовая инфляция существенно замедлилась во второй половине года. Однако в среднем за год цены на продукты были на 14,7% выше, чем в 2022 году.

Какие продукты подорожали

Самый существенный скачок, по данным государственной структуры, произошел с ценами на мясо и мясопродукты, которые подорожали на 12,9%. Также на 9,9% стало дороже покупать масло, а молоко прибавило в цене 9,7%.

Также подорожали:

сыр и творог — на 7,5%;

хлеб — на 7,%;

безалкогольные напитки — на 6,9%;

рыба и продукты из рыбы — на 4,1%;

овощи — на 3,%;

фрукты — на 2,2%.

Как изменились цены на продукты в 2023 году Фото: Госстат

В то же время макаронные изделия подешевели стали дешевле на 0,3%, хлеб и хлебопродукты — на 2,8%, сахар — на 5,8%, яйца — на 9,5%, подсолнечное масло — на 14,9%.

С января в Украине будут расти цены на основные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия. По словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, на украинском рынке уже подорожали такие продукты, как:

капуста белокочанная — до 15 гривен за кг (+6%),

свекла подскочила в цене — до 15,5 гривны (+4%),

морковь — до 15 гривен (+6%),

картофель — до 22,5 гривны (+1,5%).

Также растут в цене и яблоки, стоимость которых в течение января может достичь 19 гривен за килограмм (+9%), Цены на виноград подскочат до 205 гривен кило (+3%), а на лимоны — до 72 гривен.

Подорожают и апельсины. Так, за килограмм этих цитрусовых придется отдавать 80 гривен. А мандарины зимой будут стоить 65 гривен. По такой же цене украинцам будут продавать бананы.

Напомним, с 1 января украинцы платят больше за услуги в сервисных центрах МВД. Так, например, стоимость сдачи теоретического экзамена на права выросла в 19 раз, а практического — в 32 раза.

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Также 27 декабря первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий объяснил, как и почему будут дорожать продукты в Украине в 2024 году.