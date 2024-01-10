Мясо и рыба дороже, яйца и масло дешевле: как изменились цены на продукты в 2023 году
Некоторые продукты стали дороже на 7-13%. Но есть и позиции, на которые цены в течение года наоборот снизились.
В декабре 2023 года средние цены на продукты питания были выше на 4%, нежели в декабре 2022-го. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстата).Важно
Отмечается при этом, что продуктовая инфляция существенно замедлилась во второй половине года. Однако в среднем за год цены на продукты были на 14,7% выше, чем в 2022 году.
Какие продукты подорожали
Самый существенный скачок, по данным государственной структуры, произошел с ценами на мясо и мясопродукты, которые подорожали на 12,9%. Также на 9,9% стало дороже покупать масло, а молоко прибавило в цене 9,7%.
Также подорожали:
- сыр и творог — на 7,5%;
- хлеб — на 7,%;
- безалкогольные напитки — на 6,9%;
- рыба и продукты из рыбы — на 4,1%;
- овощи — на 3,%;
- фрукты — на 2,2%.
В то же время макаронные изделия подешевели стали дешевле на 0,3%, хлеб и хлебопродукты — на 2,8%, сахар — на 5,8%, яйца — на 9,5%, подсолнечное масло — на 14,9%.
С января в Украине будут расти цены на основные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия. По словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, на украинском рынке уже подорожали такие продукты, как:
- капуста белокочанная — до 15 гривен за кг (+6%),
- свекла подскочила в цене — до 15,5 гривны (+4%),
- морковь — до 15 гривен (+6%),
- картофель — до 22,5 гривны (+1,5%).
Также растут в цене и яблоки, стоимость которых в течение января может достичь 19 гривен за килограмм (+9%), Цены на виноград подскочат до 205 гривен кило (+3%), а на лимоны — до 72 гривен.
Подорожают и апельсины. Так, за килограмм этих цитрусовых придется отдавать 80 гривен. А мандарины зимой будут стоить 65 гривен. По такой же цене украинцам будут продавать бананы.
Напомним, с 1 января украинцы платят больше за услуги в сервисных центрах МВД. Так, например, стоимость сдачи теоретического экзамена на права выросла в 19 раз, а практического — в 32 раза.Важно
Также 27 декабря первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий объяснил, как и почему будут дорожать продукты в Украине в 2024 году.