Валютных ограничений станет еще меньше: какие планы у Нацбанка на 2024 год

В Национальном банке рассказали, как будут отменять валютные ограничения в 2024 году и какие нововведения ожидает валютный рынок.

Смягчений валютных ограничений в Украине будет продолжаться и в 2024 году. При этом ключевой задачей регулятора в 2024 году станет сохранение курсовой устойчивости рынка. Об этом пишет сайт "Минфина".

Отмечается, что после успешного перехода к режиму управляемой гибкости курса, в будущем Нацбанк начнет второй этап смягчения валютных ограничений. Речь идет о:

либерализации торгового финансирования, возможности оплаты по старым импортным декларациям;

управлении банковскими валютными рисками;

рассмотрении возможности репатриации процентов по долговым обязательствам/инвестициям, предоставленным до 2022 года;

Также будет изучена возможность погашения или перевода основной суммы кредита или инвестиций на третьем этапе либерализации.

Валютная либерализация будет происходить с учетом:

темпов роста потребительских цен в стране;

инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков, аналитиков;

уровня золотовалютных резервов;

процентных ставок;

параметров финансовой устойчивости.

"НБУ будет действовать постепенно и аккуратно, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка", — рассказали журналистам в Нацбанке.

Отмена валютных ограничений: что уже изменил НБУ

В июле 2023 года Нацбанком была представлена публичная версия Стратегии смягчения валютных ограничений, в рамках которой был предусмотрен переход к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Сейчас регулятор продолжает воплощать первый этап программы. В рамках этого этапа, например, в октябре состоялся переход к управляемой гибкости курса. При этом регулятор компенсирует структурный дефицит валюты, поэтому с курсом происходят колебания — доллар то дорожает, то дешевеет.

Кроме того, с 1 декабря Национальный банк снял все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Напомним, 10 января глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в своей колонке для Фокуса написал, какие изменения будут происходить на валютном рынке в Украине в 2024 году.