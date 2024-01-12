Налог 18% на полученные на карту деньги: когда налоговикам предоставят доступ к счетам украинцев

В Украине правительство утвердило Национальную стратегию доходов до 2030 года. В документе говорится об усилении администрирования налогов, в том числе и о предоставлении налоговой полного доступа к карточным счетам украинцев.

В Нацстратегии доходов есть намерения в рамках усовершенствования администрирования НДФЛ предоставить налоговой доступ к банковским счетам граждан. Фактически, налоговики смогут увидеть состояние счетов, посчитать доходы каждого гражданина и составить за него самостоятельно декларацию, которую лицу придется только подписать. В дальнейшем на все полученные на банковскую карточку доходы лицу придется заплатить 18%. То есть, если в течение года лицу кто-то пополнял карточку на 10 тыс. грн ежемесячно, то по итогам года и в результате составленной налоговой декларации на сумму 120 тыс. грн сумма налога на доходы составит 21,6 тыс. грн. Об этом пишет Фокус в статье "Новые налоги, абсолютный контроль банковских счетов. Каких важных изменений ожидать украинцам".

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, говорит, что эта идея пришла из европейской налоговой системы, где вопрос банковской тайны очень ограничен, например, в Польше налоговая может запрашивать доступ к счетам без решения суда. "Еще в 2014 в ЕС договорились об обмене информацией о банковских клиентах и их доходах — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приняла Единый стандарт отчетности — CRS (что и означает автоматический обмен информацией). Собирается информация о счетах клиентов (компаний и физлиц), которая передается фискальным органам своей страны, а они, в свою очередь, передают данные налоговым органам страны, резидентом которой лицо или предприятие является. Но CRS предусматривает высокие требования к сохранению конфиденциальности, плюс стандарт сохранения персональных данных, без него такой обмен не происходит", — рассказал Игорь Ясько.

Если будет массовое декларирование, то налоговой предоставят доступ ко всем счетам граждан, чтобы посчитать доходы и выставить сумму налога к уплате

Денис Эрсой, старший юрист практики налогов/транзакционного и международного налогообложения юридической компании Arzinger, уверен: если Минфин планирует изменить систему декларирования таким образом, что налоговые органы будут самостоятельно рассчитывать налогооблагаемый доход на основании информации, которую они получат по банковским счетам, а налогоплательщикам нужно будет соглашаться с этими расчетами или нет, то такая реформа может открыть ящик Пандоры. "Связано это с тем, что на счета налогоплательщиков поступают не только средства, которые подлежат налогообложению, но и те, которые ранее были обложены налогами или в принципе освобождаются от налогообложения. Соответственно, налоговая может ошибочно обложить эти доходы налогами, а плательщику нужно будет тратить время, чтобы доказать ошибочность такого подхода. Однако в любом случае все будет зависеть от того, каким образом будет реализована эта реформа", — отметил Денис Эрсой.

По словам налогового консультанта Александры Томашевской, в Европе доступ налоговой к счетам граждан не является распространенным. "Я считаю эту идею откровенно плохой. У нас люди пострадали от многочисленных несправедливых реформ и просто заберут деньги из банков. Даже в Германии, которая является эталоном дисциплины и сознательного отношения граждан к своим налоговым обязанностям, нет этого. Откровенно говоря, не думаю, что до этого дойдет, это популизм", — говорит Томашевская.

Доступ к счетам нужен налоговой, чтобы увидеть настоящие доходы и посчитать сумму НДФЛ Фото: ukranews.com

Экономисты также не поддерживают идею предоставить налоговикам полный доступ к карточным и текущим счетам граждан. "Это создает значительные коррупционные риски и возможно только при добровольном согласии налогоплательщика. Указанное, наряду с отменой моратория на проверки во время войны, создает политику чрезвычайно агрессивного сбора налогов. Однако опыт 2020-2022 гг. четко показал, что отсутствие проверок почти никак не сказалось на уплате налогов", — отметили аналитики Экономической экспертной платформы.

Пока что указанное нововведение — это лишь план. И для его реализации в Минфине предусмотрели внесение изменений в законодательство в 2024-2025 годах в части установления правил использования налоговыми органами (персонифицированной) деперсонифицированной информации о налогоплательщиках. "Согласно Нацстратегии доступ к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках все же будет предоставлен, но планируется применить подходы с кодированием, чтобы деперсонифицировать эти данные. Но насколько надежной будет эта система и не повлечет ли она дополнительную утечку персональных данных украинцев можно только догадываться. В свою очередь использование доступа к этой информации может способствовать коррупционным рискам и чрезмерному давлению как на бизнес так и на физических лиц", — сообщил Фокусу управляющий партнер АО EVRIKA Андрей Шабельников.

Фактически, введение доступа налоговой к счетам будет возможным только после внесения запланированных изменений по использованию налоговой информации о налогоплательщиках, а значит, не ранее 2026 года.

Напомним, утвержденная правительством стратегия предлагает реформировать налог на доходы физлиц, отменив единый для всех налог на доходы на уровне 18%. То есть, планируют ввести прогрессивную шкалу, и так, чем выше будет доход человека, тем выше налог (НДФЛ) он будет платить.

Ранее Фокус писал, что в Украине реформируют упрощенную систему налогообложения, планируется, что через некоторое время заработает польская модель налогообложения ФЛП.