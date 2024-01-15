Зарплаты в Украине снова изменились: кому и насколько повысили выплаты

В Украине повысили должностные оклады работникам бюджетной сферы, поскольку в первый день 2024 года был пересмотрен размер минимальной зарплаты. По данным правительства, теперь должностные оклады будут рассчитываться от суммы в более чем три тысячи гривен.

С января 2024 года бюджетники будут получать повышенные зарплаты. Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины № 23.

"Должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2024 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда — 3 195 гривен", — сказано в постановлении правительства.

До января текущего года должностные оклады рассчитывались исходя из должностного оклада работника первого тарифного разряда в размере 2 893 гривны. Эта норма действовала с 1 декабря 2021 года. То есть базовый оклад теперь повысился на 10,4%.

Отметим, что зарплаты бюджетникам повышают в связи с ростом минимальной зарплаты в Украине. Как известно, с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы составляет не 6,700 гривны, а 7 100 гривен. С 1 минимальную зарплату пересчитают еще раз и повысят до 8 тысяч гривен.

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. Поэтому после повышения минималки меняются и зарплаты бюджетников.

Как вырастут зарплаты в 2024 году

В этом году сохранится дефицит рабочих, также работодатели будут искать работников в медицине, фармацевтике, в сфере красоты. Об этом Фокус писал в своей статье: "Высокая цена кадров. Кому и насколько повысят заработную плату в 2024 году в Украине".

Как объяснила HR эксперт, владелица HR агентства Доминика Иванова-Бекар, особенно остро нехватка будет ощущаться в прифронтовых областях. Поэтому зарплаты населения в 2024 году будут расти под влиянием нескольких факторов.

"Во-первых, экономические факторы — это рост стоимости жизни, замедленный по отношению к прошлому году, но ощутимый уровень инфляции. Во-вторых, большинство работодателей испытывают кадровый голод, а на ряд специальностей спрос превышает предложение. В такой ситуации бизнес, чтобы быть конкурентными на рынке труда, привлекать лучших и удерживать персонал, должен предлагать конкурентные заработные платы" — рассказала она.

Иванова-Бекар также отметила, что в 2024 году большинство компаний планирует повысить зарплаты в среднем на 10-15%.

Также напомним, что Кабмин 29 декабря 2023-го принял решение повысить зарплату гражданам, которые работают в условиях интенсивных обстрелов.