Меньше, чем в прошлом году: в Раде рассказали о повышении пенсий в 2024 году

Законодательство предусматривает формулу расчета величины индексации — 50% от инфляции в 2023 году и еще 50% от среднего за три последних года роста зарплат, рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В Украине пенсии проиндексируют на 13%. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

"Пенсии в Украине будут проиндексированы на 13%. Такой предварительный прогноз озвучило Министерство социальной политики", — сказал Даниил Гетманцев.

Он отметил, что украинское законодательство предусматривает следующую формулу расчета величины индексации — 50% от инфляции в 2023 году и еще 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

По словам Гетманцева, первая цифра уже была обнародована Госстаном, в результате 50% от годовой инфляции в 2023 году — 12,9%. Что касается второй, то есть две из трех расчетных величин, а именно рост зарплаты за периоды 2021/2020 и 2022/2021, тогда как за 2023/2022 окончательно пересчитают в середине февраля.

Однако он считает, что можно примерно ориентироваться на размер индексации на уровне 13%, если принимать во внимание тенденции, наблюдавшиеся в 2023 году. В частности, это меньше, чем было в прошлом году (19,7% в 2023 году), однако инфляцию также удалось существенно притормозить.

"Таким образом, рассчитываем на то, что в начале весны пенсионеры получат очередное повышение выплат, как это произошло и в прошлом году", — добавил Даниил Гетманцев.

Напомним, в ПФУ можно платить персональные благотворительные взносы, 70% суммы будут получать пенсионеры, а 30% — ресурс для выплаты остальных пенсий.

Ранее сообщалось, что в 2024 году максимальная пенсия вырастет до 23 610 гривен, а минимальная до 2361 гривны.