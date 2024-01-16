Точно не в Киеве: где в Украине дороже всего арендовать квартиру

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за год, по данным Госстата, выросла почти на 16%.

Аренда жилья в больших городах Украины продолжает оставаться дорогой. Однако сейчас арендовать квартиру в Киеве дешевле, чем, например, во Львове. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Так, по данным ведомства, за месячную аренду однокомнатной квартиры с конца прошлого года владельцы жилья просят, в среднем, 6 605 гривен. За год средняя стоимость аренды квартир в Украине, по информации статистического ведомства, выросла на 15,9%.

Аренда жилья: где в Украине самые дорогие квартиры

Лидером по стоимости аренды является Закарпатская область. Цена за год выросла более чем на 46% и составляет 12 731 гривны в месяц.

На втором месте — Львовская область. Стоимость аренды в этом регионе с начала года выросла на 7,4% до 11 789 гривен.

В то же время в Киеве арендовать однокомнатную квартиру стало дороже на 14,3% — до 8 727 гривен. Столица занимает третью строчку по дороговизне арендованного жилья.

Сколько стоит арендовать однокомнатную квартиру в разных регионах страны Фото: Госстат

Недешевой остается аренда в западных и некоторых центральных областях Украины. А самые низкие цены в прифронтовых областях:

в Херсонской области — 2 960 гривен;

в Сумской — 3 008 гривен;

в Николаевской — 3 501 гривна.

Аренда жилья: что будет происходить на рынке в 2024 году

В 2023-м серьезным спросом у арендаторов пользовалось готовое или почти готовое жилье со сроком сдачи до года. Но в 2024 году, как считают аналитики ЛУН, сокращение темпов появления новых строек и появление отложенного спроса из тех, кто сомневается, нужно ли тратить свои сбережения сейчас или дождаться стабилизации ситуации на фронте, может спровоцировать дефицит новых метров на рынке.

"Поэтому при отсутствии эскалации военной агрессии можно ожидать дальнейшую стабилизацию на рынке и конвертацию отложенного спроса в новые сделки с последующей коррекцией цен", — подчеркнули эксперты.

Напомним, Фокус уже писал, что в Киеве, Львове, Черновцах и в некоторых других городах существенно вырос спрос на квартиры в новостройках. Как объяснил коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская, в столице наибольший спрос на объекты в новостройках комфорт-класса по цене до 1400–1600 долларов за квадратный метр.