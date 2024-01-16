В Украине вернули отключения за неуплату коммунальных услуг: как узнать, в зоне риска или нет (видео)

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян рекомендует потребителям по любым вопросам обращаться в колл-центр компании-поставщика жилищно-коммунальных услуг.

Кабинет Министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале постановлении Кабмина от 29 декабря 2023 года № 1405. Что означает внедрение этого решения правительства и каким образом узнать, попадает ли должник коммуналки под отключение, объяснил 16 января в эфире телемарафона "Єдині новини" глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.

По его словам, самый простой способ — позвонить в колл-центр компании-поставщика, обслуживающей потребителя.

"Я могу порекомендовать простой способ, как это проверить, чтобы не нужно было искать где-то этот исчерпывающий перечень, поскольку он может меняться в определенных пределах", — рассказал Слободян.

Он пояснил, что у каждого поставщика любой коммунальной услуги есть колл-центр, куда потребитель может позвонить и выяснить все вопросы. В частности, как свидетельствует председатель Госэнергонадзора, это касается определения региона, который исключен из перечня тех территорий, где отменен мораторий на отключение коммунальных услуг.

"Мораторий будет продолжать действовать только на прифронтовых территориях и там, где продолжаются боевые действия. Хотя наверняка потребители, которые находятся в таких районах, действительно понимают это", — уверяет Слободян.

Что стало причиной принятия постановления № 1405

Председатель Госэнергонадзора объяснил, почему в конце 2023 года было принято решение об отмене моратория на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке и вообще отключение от коммунальных услуг должников, которые имеют немалые долги.

"На самом деле отмена этого моратория касается прежде всего обеспечения элементарной справедливости, потому что возникли такие ситуации, когда в прифронтовых регионах платят больше, чем в далеких тыловых районах", — подчеркнул Слободян.

И добавил, что некоторые потребители даже воспользовались этим мораторием, чтобы вообще не платить за электроэнергию, газ, воду. Глава Госэнергонадзора отмечает, что такой процент потребителей небольшой, но они создали удельный вес долгов, которые достигают десятки тысяч гривен.

"Сюда попали и такие потребители, которые несистемно платили еще до введения моратория, а мораторий обеспечил им на определенный период возможность избежания каких-то санкций", — объясняет Слободян.

Однако, по словам чиновника, отмена этого моратория не означает, что сейчас начнут отключать потребителей даже за небольшие долги.

"Это все анализируется, прорабатывается и в первую очередь будут отключать должников в тыловых районах, которые накопили большие долги. Фактически вводится тот же механизм, который действовал до полномасштабного вторжения", — заверил он.

Слободян отметил, что потребителю предоставляется определенное время для оплаты услуг после расчетного периода. Если же долги уже накопились, потребителю сначала направляется предупреждение, а уже после завершения его действия — предоставляется время для ликвидации задолженности. Однако предусмотрена и реструктуризация долга, которая дает потребителю возможность погасить долг в течение 3 или 6 месяцев.

"Кстати, это все влияет на скорость восстановления энергетической системы страны, прежде всего из-за повреждений в результате вражеских обстрелов, а также в связи с погодными условиями", — констатировал Слободян.

Напомним, что согласно постановлению №1405 в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней поставщикам коммунальных услуг от потребителя должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме. Это могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе полученные в иностранном государстве), отбывания наказания и т. п.

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