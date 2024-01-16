Задолжали 20 миллиардов. Почему украинцы не платят за электроэнергию и как решить эту проблему

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ОТМЕНА МОРАТОРИЯ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖНИКОВ

Самым резонансным событием прошлой недели в энергетике, пожалуй, было решение правительства об остановке моратория на прекращение предоставления некоторых жилищно-коммунальных услуг из-за накопления долгов. Это будет касаться тех территорий, на которых не ведутся боевые действия. Отключение за долги не будет применяться к потребителям, у которых пострадало жилье в результате обстрелов или боевых действий. Отключать будут тех потребителей, у кого долг дольше двух месяцев и превышает 3 тыс. гривен.

Почему почти после двух лет полномасштабной войны правительство пошло на такой шаг? Министр энергетики заявил, что некоторые граждане начали злоупотреблять мораторием на отключения и наращивать долги. Конечно, у каждого долга своя история. Однако, очевидно, ключевым является то, что эти неуплаты усилили уже и без того долговой кризис и проблемы ликвидности энергетических компаний.

Есть информация, что в целом население задолжало за электроэнергию 20 миллиардов гривен. Например, по информации поставщиков, долг по городу Киеву составляет один миллиард гривен и более миллиарда по Черновицкой области. Средний долг по Киеву — 7 129 грн. В отдельных регионах средний долг выше, в отдельных — ниже. По официальной информации, на конец октября прошлого года совокупный долг бытовых потребителей за электроэнергию составлял более 11 миллиардов гривен.

Естественно, что эти долги усложняют работу энергетических компаний. Но эти долги, может бы, и не стали критической проблемой сегодня, если бы они были единственными.

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Тариф для населения, даже после недавнего существенного повышения в июне, остается дотационным и не покрывает всех расходов на производство и поставку электроэнергии бытовым потребителям. Донорами этого субсидирования являются государственные компании — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Но и они не в состоянии покрыть этот разрыв полностью: в целом, по механизму субсидирования населения, долг перед поставщиками универсальной услуги (которые, собственно, и осуществляют поставки населению) составляет почти 22 миллиарда гривен. Следовательно, поставщики недополучили более 40 миллиардов, и естественно столкнулись с кризисом ликвидности, что может угрожать электроснабжению. Но ведь часть платит добросовестно, а часть нет? Получается, что добросовестные плательщики становятся заложниками действий недобросовестных, в тыловых регионах.

Для добросовестных платежеспособных плательщиков не изменится ничего. Неплатежеспособные должны обращаться за субсидией. А вот платежеспособные и недобросовестные будут вынуждены оплачивать (есть и такие, и несколько красноречивых примеров приводил нардеп Алексей Кучеренко).

Но вместе с проблемой неплатежей от населения надо решить и другую. Есть перечень небытовых потребителей, которых запрещено отключать за долги, он вызывает вопросы. Так, "Укрэнерго", системный оператор, призвал к необходимости пересмотреть этот перечень, ведь в него закрались совсем не стратегические предприятия.

Конечно, нельзя исключать того, что будут ошибки или даже попытки злоупотребления со стороны отдельных поставщиков, о чем много говорили в последние дни. Но в таком случае сразу нужно обращаться к поставщику. А в случае, если и с поставщиком не найдут общего языка, то с жалобами к регулятору — Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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