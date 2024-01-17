Работать по новым правилам: как в Украине хотят обновить Трудовой кодекс

В Министерстве экономики считают, что уже давно назрела необходимость адаптировать законодательство о труде к потребностям новых отношений и новых сфер экономики.

Проект нового Трудового кодекса, над которым работали в Министерстве экономики, уже опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины для дальнейшего обсуждения. Как говорится в пояснительной записке к документу, действующий Кодекс формировался в условиях ориентации на индустриальную экономику и существование системных крупных предприятий, являвшихся флагманами экономики.

Но времена изменились, а численность работников в производственной сфере сократилась с 2000 года более трех раз. Поэтому уже давно назрела необходимость адаптировать законодательство о труде к потребностям новых отношений и новых сфер экономики.

Как сказано в проекте, трудовой договор — основной источник регулирования индивидуальных трудовых правоотношений. Когда срок действия трудового договора заканчивается, тогда появляются разорвать трудовые отношения.

Новый Трудовой кодекс: как хотят регулировать ночные смены

Работа ночью — это с 22:00 до 06:00. Ночной работник — тот, кто регулярно работает в это время не менее трех часов дневного (сменного) рабочего времени согласно определенному режиму работы или не менее ¼ нормы рабочего времени (недельной, месячной, квартальной, годовой).

При этом предлагается, чтобы ночные работники не работали больше восьми часов в течение любого периода в двадцать четыре часа.

Оплата

Если работник работает в ночное время, то за это он получает доплату, размер которой определен в трудовом договоре и/или в соответствующем коллективном договоре. Размер должен быть не меньше 20% ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.

Оплата труда за работу в выходные, праздничные дни должна быть повышенной. Ее размер также определяется в трудовом договоре и/или в соответствующем коллективном договоре. С учетом такого повышения оплата труда должна быть не менее чем на 100% выше оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда.

Если применяется сверхурочная работа, тогда оплата производится в повышенном размере, определенном трудовым договором и/или соответствующим коллективным договором. С учетом этого, за свой труд работник должен получить не менее чем на 100: больше от оплаты труда работника в пределах установленной в трудовом договоре нормы труда.

Трудовые отношения

Если работа была выполнена без трудового договора, но трудовые отношения были признаны трудовыми согласно закону, тогда будут применены нормы трудового законодательства.

Договорные отношения независимо от их названия и вида будут считаться трудовыми, если есть три и более признака, а именно:

если работник лично выполнял работу в конкретной профессии, специальности квалификации, должности;

если человек выполнял работу в интересах, по поручению и под контролем другой стороны, в пользу которой выполнялась работа;

процесс труда регулируется постоянно и, как правило, от лица не требуют определенного результата (объема) работ, которую нужно выполнить за определенный период времени;

выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняется работа, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;

организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняется работа;

систематическая выплата работнику, который выполнял определенную работу, вознаграждения в денежной форме;

установление лицом, в интересах которого выполняется работа, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

компенсация поездок и других финансовых расходов, которые связаны с выполнением работы лицом, в интересах которого выполняется работа.

Отпуска

Работники могут пользоваться ежегодны основным оплачиваемым отпуском. Его продолжительность составляет не менее 28 календарных дней за каждый отработанный рабочий год. Период должен исчисляться с того самого дня, когда был заключен трудовой договор.

В первый год сотрудничества с работодателем у работника появляется право воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском на условиях и в порядке, определенном трудовым договором. В любом случае, взять отпуск можно будет непрерывно проработав не менее шести месяцев.

Работа с гибким графиком

В трудовом договоре для работника может устанавливаться гибкий режим рабочего времени, предусматривающий саморегулирование работником времени начала, окончания работы и продолжительности рабочего времени в течение рабочего дня, на срок или бессрочно, во время принятия на работу или позже.

Гибкий режим рабочего времени — это форма организации труда, в рамках которой может появиться иной режим работы, отличающийся от внутреннего трудового распорядка, при условии соблюдения установленного дневного, недельного или иного, установленного на определенный учетный период (неделя, месяц, квартал, год), нормы продолжительности рабочего времени.

Гибкий режим рабочего времени может быть:

с фиксированным временем, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности. При этом рабочее время можно разделить на части

со сменным временем, в течение которого работник сам определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;

с перерывом для отдыха и обеда.

Расторжение трудового договора работодателем

За работодателем сохраняется право по собственной инициативе прекратить действие трудового договора с работником, если он откажется менять трудовой договор. Еще несколько оснований для таких действий: экономические, технологические, структурные причины.

О том, что трудовой договор расторгнут, работодатель должен предупредить своего сотрудника в письменной форме. Уведомление об этом должно поступить сотруднику в срок не менее чем за 60 календарных дней.

Срочный трудовой договор, который заключается на 120 дней, можно расторгнуть досрочно, если такая инициатива появится у работодателя. Но об этом работника нужно предупредить не менее чем за пять календарных дней. Тогда сотруднику нужно выплатить выходное пособие в размере не менее 30 среднедневных зарплат.

В проекте нового Трудового кодекса предусмотрено, что за работниками, которые были призваны на срочную военную службу, в рамках мобилизации, сохраняются:

место работы;

должность у работодателей, у которых они работали до того, как уйти в армию.

Трудовой договор может быть разорван по инициативе работодателя в связи с отсутствием работника на работе, а причины отсутствия работодателю не было известны более 40 рабочих дней подряд.

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя если окажется, что нанятый работник несоответствуют выполняемой работе или занимаемой должности в течение срока испытания, предупредив его об этом не позднее чем за три календарных дня.

Работодатель обязан не позднее дня прекращения трудового договора выплатить уволенному работнику зарплату, гарантийные, компенсационные и другие выплаты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут начаться задержки в выплатах заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 миллиона учителей. Такая же участь может постичь 10 миллиона пенсионеров, если Запад не окажет финансовую поддержку.