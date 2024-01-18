Субсидия на дрова и уголь: как оформить помощь зимой и сколько выплатит государство

По данным Минсоца, в отопительном сезоне 2023/2024 одному домохозяйству на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, выделяют более 16 тысяч гривен.

Некоторым украинцам и в 2024 году предоставят повышенную субсидию на дрова и уголь. Обращаться за оформлением можно в январе и февраля, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Как отмечается, нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023/2024 были увеличены в среднем в четыре раза, а предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо на одно домохозяйство — в 2,3 раза. Так, в этом году одному домохозяйству выплачивают 16 234 гривны, тогда как в 2023 году размер помощи составлял 6973 гривны.

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Все зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо (в пределах норматива) оплачивают украинские налогоплательщики или международные партнеры. Оформлением субсидии занимается Пенсионный фонд Украины.

"Обратиться в Пенсионный фонд можно несколькими способами, онлайн или офлайн", — говорится в сообщении.

Как оформить жилищную субсидию

Для этого нужно:

зайти на сайт электронных услуг ПФУ;

электронных услуг ПФУ; нажать на "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, который сгенерировал КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль;

в личном кабинете в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и нажать "Продолжить";

после этого выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";

заполнить поля в онлайн-форме;

при подаче заявления по фактическому месту жительства добавить сканированную копию договора аренды;

нажать "Сформировать заявление";

проверить внесенные данные и нажать "Подписать и отправить в ПФУ".

Напомним, осенью 2023 года Министерство социальной политики изменило подход к утверждению социальной нормы твердого топлива для предоставления льгот и жилищных субсидий, исходя из его теплоемкости, а не веса. Отметим также, что с прошлого года в Украине действует усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Так, органы проводят сразу три этапа проверки.