Санкции мешают России зарабатывать на нефти: сколько миллиардов теряет агрессор

Несмотря на рост поставок нефти за рубеж, доходы России сократились, поскольку увеличился размер скидок на "черное золото", тогда как базовые цены наоборот — снизились.

Доходы России от экспорта нефти в последний месяц 2023 года рухнули до шестимесячного минимума — до 14,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам аналитиков, доходы страны-агрессора от экспорта нефти по итогам декабря снизились на 1,4 миллиарда долларов. В то же время Москва решила увеличить поставки "черного золота" за границу, увеличив объемы 7,8 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким уровнем с марта. Это связано с тем, что скидки на нефть из РФ увеличились, а базовые цены на товар снизились, сказано в публикации.

При этом доходы от добычи и экспорта нефти остаются самым важным источником пополнения российского бюджета, который растрачивают на войну против Украины. К тому сейчас РФ пытается удержать на уровне социальные расходы ввиду приближающихся президентских выборов.

Как отмечаются, чтобы снизить поток нефтедолларов в российский бюджет, не нарушая при этом поставки нефти на мировом рынке, западные страны и их союзники ввели несколько раундов энергетических санкций против Кремля.

России долгое время удавалось игнорировать ограничения, поскольку она обзавелась крупным теневым флотом танкеров для транспортировки своей нефти покупателям в Китае, Индии, Турции и Латинской Америке. Однако в последние месяцы США ужесточили контроль за соблюдением ценового лимита, применяя санкции против связанных с Россией трейдеров, судна и судовладельцев за нарушения.

Как изменился экспорт российской нефти Фото: Bloomberg

В итоге скидка на ключевую российскую экспортную смесь нефти на марку Urals уже в декабре под давлением расширенного контроля Министерства финансов США выросла.

Согласно расчетам, цена нефти Urals в прошлом месяце упала примерно на 10 долларов за баррель до уровня несколько ниже предела в 60 долларов. Средневзвешенная экспортная цена российской нефти, также включающая цену на премиальную смесь ESPO, упала более чем на 10% до $64,10 в декабре, говорится в отчете.

Больше нефти: в России начался бум на добычу "черного золота"

В течение 11 месяцев 2023 года, как писало агентство Bloomberg, в России пробурили нефтедобывающих скважин на общую глубину 28 100 километров. Отмечается, что рост активности совпал с восстановлением как объема, так и стоимости российского экспорта нефти, что отчетливо демонстрирует, как промышленность ископаемого топлива в стране стала ключевым источником средств для войны против Украины.

Напомним, с 5 декабря 2022 года действует эмбарго на импорт морской нефти из России, которое ввел Европейский Союз (ЕС). Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.