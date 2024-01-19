Сократят ли пенсионные выплаты украинцев в феврале: ответ Кабмина

Как ранее предупреждали в Минэкономики, власти, возможно, отложат выплату зарплат госслужащим и пенсий пожилым людям, если США и Евросоюз не выделят обещанную финансовую помощь.

Украинцев волнует вопрос о возможном сокращении пенсионных выплат. Издание "На пенсии" рассказало, что влияет на пенсии и выплатят ли их в феврале 2024 года.

В декабре 2023 года министр экономики Юрия Свириденко в комментарии Financial Times заявила, что Украина может отложить выплату зарплаты госслужащим и пенсий пожилым людям, если не надежна обещанная финансовая помощь в начале года от ЕС и США.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что в марте 2024 года может не состояться индексация пенсий, если не будет международной финансовой помощи. По ее словам, проблем с финансированием текущих пенсий нет, однако денег на индексацию пенсий могут не найти.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пенсии украинцам будут платить вовремя. Он заверил, что индексация пенсий состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. По словам Шмыгаля, Украина имеет договоренности с 11 странами о многолетних программах финансирования.

Напомним, с 1 января произошло повышение размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы, в результате чего произошел перерасчет пенсий украинцев. Таким образом в стране выросла максимальная пенсия с 20 930 гривен до 23 610 гривен, а минимальная с 2093 до 2361 гривны.

Ранее сообщалось, что украинцы могут платить персонализированные благотворительные взносы в ПФУ. В частности, 70% суммы будет выплачиваться пенсионеру, а 30% — ресурс для выплаты остальных пенсий.