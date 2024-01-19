Ликвидация банковской тайны и новые налоги: какие важные изменения запланированы для ФЛП

В Украине была утверждена Национальная стратегия доходов до 2030 года, в которой Минфин прописал планы по внесению существенных изменений в нынешнюю модель упрощенной системы налогообложения. Что именно планируют изменить?

По мнению специалистов Минфина, режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления и влияет на принятие бизнес-решений, а необязательность системы означает, что именно налогоплательщики с наибольшими доходами имеют наибольший стимул выбирать эту систему, что де-факто приводит к уменьшению их налоговых обязательств. Об этом говорится в утвержденной правительством Национальной стратегии доходов до 2030 года, пишет Фокус в статье "Конец единого налога. Когда в Украине могут отменить упрощенную систему для ФЛП".

"Возможности занижения налоговых обязательств в сочетании с практическим отсутствием учета движения товаров, высоким уровнем наличных расчетов при неприменении РРО и необязательностью документального подтверждения их происхождения товаров, реализуемых через упрощенную систему, являются сильными стимулами для различных типов налогоплательщиков скрывать объемы оборотов или определенные виды деятельности под контурами этой системы с целью реализации нелегально ввезенных или произведенных товаров, а также реальные объемы наличных расчетов с конечными потребителями таких товаров", — считают в правительстве.

Никаких ФЛП? Как планируют предоставлять статус предпринимателя

Во-первых, планируют вообще отменить регистрацию ФЛП. В стратегии говорится, что статус физического лица — предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу путем открытия в банковском учреждении счета со статусом "для ведения предпринимательской деятельности". С закрытием такого счета его владелец автоматически будет терять статус предпринимателя и право облагать определенную часть своих доходов от ведения бизнеса по правилам и ставкам, предусмотренным для предпринимательской деятельности. Все доходы физических лиц, полученные вне предпринимательской деятельности, кроме тех, которые прямо предусмотрены Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц — 18%.

"Это все исходит из вопроса детенизации трудовых отношений. Кто-то часть зарплаты получает официально, а остальное дополнительными взносами, кто-то получает выплаты дополнительно на карту физлица. До сих пор не утихают споры о том, будут ли облагать все доходы на карточки граждан, или не будут, якобы медиа неправильно толковали текст. Но в Стратегии есть пункт 4.2.3 (b): "Внедрение мер, направленных на безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обороте средств налогоплательщиков на их счетах в банках". Об этой реформе уже говорили в сети и отмечали в ответах выше — реформа ГНС, когда произойдет раскрытие банковской тайны, но полученные данные будут зашифрованы. А в пункте 4.3.1 написано, что "все доходы физлиц, полученные вне предпринимательской деятельности, кроме тех, которые прямо предусмотрены Налоговым кодексом, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физлиц". Если проанализировать происходящее, можно получить довольно интересную картину, в которой передача данных с банковских счетов после их "деперсонификации" является уже вопросом почти решенным, как и фактическая ликвидация банковской тайны", — прокомментировал Фокусу управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Новые налоги для бизнеса: как планируют изменить размер единого налога

Во-вторых, в Нацстратегии говорится, что в течение переходного периода, который продлится три года, ставки единого налога (проценты от объема полученного дохода) для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться до значения, которое будет эквивалентным размеру обычной ставки налога НПП (18% от объема прибыли до налогообложения), предусмотренной Налоговым кодексом Украины. Переходные и окончательное значение ставок единого налога в переходном периоде будут подлежать дополнительному обсуждению и определению в изменениях в Налоговый кодекс Украины.

В новой налоговой системе для малого бизнеса, похоже, Минфин будет опираться на опыт Польши Фото: pexels.com

Планируется, что вторая и третья группы упрощенцев будут объединены в одну группу, и все налогоплательщики, которые будут находиться на этой объединенной системе, будут уплачивать налог от объема полученного дохода на основе дифференцированной шкалы ставок.

Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3 % для торговой деятельности и содержать градацию ставок до 17 % для ряда услуг (с целью поощрения добровольного перехода на общую систему налогообложения доходов физических лиц).

Для крестьянских фермерских хозяйств (физических лиц), которые останутся в режиме четвертой группы, база налогообложения будет расширена с года, в котором будет введено налогообложение земли на основе ее массовой оценки. Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения до размера эквивалентного общему значению ставки налога на прибыль (18%).

В Украине будет введена шкала ставок налога для малого бизнеса, где самой низкой ставкой будет 3%, а самой высокой общая ставка для юрлиц на уровне 18%

"Здесь важно знать, какие именно сферы по какой ставке планируют облагать налогами. Но если брать Польшу, как пример, там налоги по максимальной ставке платят предприниматели-единоличники, которые не используют наемных работников. То есть, фактически это такие же физические лица — консультанты ("интернет-профессии" типа таргетологов), нотариусы, адвокаты и тому подобное. Поэтому в результате ведения такой деятельности не будет отличаться под налогообложение физлиц на общей системе, что означает не добровольный, а скорее, добровольно-принудительный переход. Кроме того, в Польше налог на прибыль также можно выбрать в зависимости от вида хозяйственной деятельности. Это может быть либо паушальный налог с фиксированным размером, который начисляется на доход без учета расходов (это то, что предлагают как реформу УСН), либо налоговая карта с заранее определенным размером налога, либо по налоговой шкале в зависимости от суммы полученной прибыли предпринимателем, либо так называемый линейный налог. Такие реформы во время военного положения будут очень болезненными и приведут к обнищанию населения", — отметил в комментарии Фокусу Игорь Ясько.

Ранее сообщалось, что в правительстве опровергли новости о налогообложении поступлений на карту физического лица в размере 18%.

Напомним, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в составе Евросоюза не нужна страна, в которой налажена схема по уклонению от налогообложения, а для реформирования налоговой системы Украине нужно изучить модель Польши, которая, имея одинаковые макроэкономические показатели с нашей страной в 1991 году, за 30 лет превратилась в одну из самых богатых стран мира.