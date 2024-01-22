Новый атом для Украины: когда и за чей счет построят новые блоки АЭС и почему это важно

По заявлению министра энергетики, Украина планирует в этом году начать возведение крупных блоков для атомных электростанций в сотрудничестве с США. Соглашение о закупке первой реакторной установки АР1000 "Энергоатом" и Westinghouse подписали 17 декабря. Фокус расспросил экспертов о реалистичности планов "Энергоатома".

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в планах на 2024 год есть строительство крупных энергоблоков для атомных станций. Об этом шла речь в эфире телемарафона. Эти проекты реализуются в рамках сотрудничества со странами Запада, в частности с США.

По его словам, Украина планирует построить всего 9 новых энергоблоков для АЭС по американской технологии АР1000.

Что нужно для строительства новых блоков АЭС в Украине и сколько это будет стоить, спросил Фокус у специалистов.

Миллиардные инвестиции: откуда возьмут деньги для новых блоков АЭС

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, для строительства блоков АЭС на территории Украины необходимо иметь ряд разрешений, утвержденных нормативных документов на законодательном уровне, а именно, Кабинета министров.

"Во-вторых, нужно иметь соответствующие деньги. А также технологии, возможности строительства этих блоков. Если строить новый блок с нуля, то это недешевое удовольствие. Один блок стоит более 5 млрд евро. Если же НАЭК "Энергоатом" хочет возводить на основе недостроенных блоков, которые уже существуют на Хмельницкой атомной станции... мне трудно сказать, на что рассчитывает "Энергоатом". К тому же, там не все нормативные документы утверждены, не принято решение с точки зрения безопасности. А сама компания "Энергоатом" имеет большие финансовые проблемы. Поэтому, для меня это большая загадка, за счет чего они хотят строить эти блоки, кто им предоставит деньги", — отметил Омельченко.

Эксперт также напомнил, что НАЭК "Энергоатом" — это компания, которая имеет низкий уровень ликвидности и значительный уровень финансовой неустойчивости (то есть большие долги, — Фокус).

"Компания действительно имеет серьезные финансовые проблемы. Она не справляется даже со своими функциями, как поставщик специальных обязанностей по компенсации разницы в ценах для бытовых потребителей. Где она возьмет такие большие деньги, я не совсем понимаю", — добавил специалист.

НАЭК "Энергоатом" хочет возводить на основе недостроенных блоков, которые уже есть на Хмельницкой атомной станции Фото: УНІАН

С директором энергетических программ Центра Разумкова соглашается эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная.

"Нужно пройти определенные процедуры и, главное, найти инвестиции для строительства, ведь АЭС требуют больших капитальных вложений на этапе строительства . И это проблема, с учетом того, что НАЭК "Энергоатом" в лучшие времена производил до 90 млрд кВт-ч в год, то сейчас — 52 млрд КВт-ч. И еще есть обязанности. У компании нет свободных средств. Более того, "Энергоатом" задолжал "Укрэнерго" и различным субъектам рынка", — добавила она в комментарии Фокусу.

Со ссылкой на ежегодный прогноз НЭК "Укрэнерго", эксперт отметила, что новых энергоблоков в нем не запланировано, поэтому, считает Кошарная, когда НАЭК "Энергоатом" пишет о больших энергоблоках и реакторах, то просто "объявляет свои прихоти".

Построение блоков АЭС — не быстрое дело. Нужны определенные процедуры, а кроме того, миллиардные вливания средств

"Укрэнерго" ежегодно осуществляют моделирование энергосистемы с использованием компьютерных кодов, исходя из состояния экономики, прогноза потребления электроэнергии на следующие 10 лет. На самом деле, я видела последний отчет "Укрэнерго", и там нет новых энергоблоков", — отметила Кошарная.

Относительно больших блоков АЭС, то, по ее словам, здесь есть несогласование в словах министра Галущенко. "С одной стороны министр говорит о "децентрализации генераций, а с другой, о больших блоках. Если строится блок в 1 тысячу МВт — то это не является децентрализацией", — отметила она.

Украина планирует построить всего 9 новых энергоблоков для АЭС по американской технологии АР1000 Фото: УНІАН

Старые долгострои: возможно ли достроить энергоблоки 3 и 4 на Хмельницкой АЭС?

Эксперты отмечают, что общее состояние строительной части недостроенных блоков ХАЭС на момент прекращения работ энергоблока №3 — 75%, энергоблока №4 — 28%.

По словам эксперта по атомной энергетике Ольги Кошарной, еще в 2012 году Государственная инспекция по ядерному регулированию на заседании коллегии выяснила, что остатки конструкций энергоблоков 3 и 4 на Хмельницкой АЭС нельзя использовать.

"Интересно, кем это подготовлено технико-экономическое обоснование (ТЭО), и каким образом "Энергоатом" ставит воз впереди лошади, когда только в декабре 2023 завершены торги на осуществление инженерно-геологических исследований площадки под блоки ХАЭС-5,6, торги на исходные данные для ТЭО по реакторному и турбинному островам запланированы только на 2024", — отметила Кошарная.

Она пояснила, что для создания законодательных оснований закупки оборудования без технико-экономического обоснования осенью 2023 года "Энергоатом" подготовил ненадлежащий законопроект, текст которого "эпический по наглости".

"Заказчику строительства, который определяется, как правило, на этапе утверждения ТЭО, предоставляется право покупать что угодно, у кого угодно, по любой цене! И это все до принятия решения о строительстве ядерной установки общегосударственного значения, что принимается законом Украины, и утверждения проекта установки, что принимается распоряжением КМУ", — отметила она.

Эксперты отмечают, что общее состояние строительной части недостроенных блоков ХАЭС на момент прекращения работ энергоблока №3 — 75%, энергоблока №4 — 28% Фото: УНІАН

О технологии АР1000 и долгом пути согласований проекта

AP1000 — проект атомной электростанции, разработанный и внедренный Westinghouse Electric Company. Станция представляет собой водно-водяной ядерный реактор с улучшенным использованием пассивных средств безопасности и много нововведений направленных на снижение капитальных затрат и улучшение ее экономики. По такой технологии, по словам министра Галущенко, Украина и планирует построить в целом 9 новых энергоблоков для АЭС.

Ольга Кошарная поддерживает технологию АР1000, однако, учитывая то, какое влияние этот большой блок будет иметь на энергосистему.

"Его (блок — ред.) нужно возводить с нуля. К тому же, есть сложная процедура с разработкой технико-экономического обоснования энергоблока именно с этим реактором, в частности, с оценкой воздействия на окружающую среду. Если посмотреть планы закупок, то например, технико-экономического обоснования я там не вижу", — добавила она.

По словам эксперта, Украина еще не строила реакторов такого типа. Следовательно, такие технологии требуют оценки, сравнения, технико-экономического обоснования, что длится, как правило, не менее года. К тому же, проект должен пройти государственную экспертизу, в частности, пожарную, санитарно-эпидемиологическую, экологическую, и самое главное, экспертную оценку ядерной безопасности.

"Тогда пакет документов подается в Кабмин и он его утверждает. Когда технико-экономическое обоснование утверждено, начинаются консультация с соседними странами. Это также отнимает время. После консультаций составляется отчет, а в финале — принятие ВРУ закона о размещении ядерно-опасного объекта на территории Украины", — пояснила специалист.

Ранее Фокус писал, что возможные ракетные удары по объектам энергосистемы Украины в условиях холодов могут вызвать сложности. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил о нескольких периодах похолоданий в январе, феврале и марте.

Напомним, впервые за время полномасштабной войны наблюдатели МАГАТЭ не попали в реакторные залы трех энергоблоков ЗАЭС. Эксперты по вопросам ядерной безопасности бьют тревогу: мир может не узнать о новых проблемах и рисках.