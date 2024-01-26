Надбавки к пенсии по 50 гривен уйдут в прошлое: эксперт рассказала о реформе

В Украине насчитывается около сотни различных надбавок и доплат к пенсии. При чем размер некоторых совсем мизерный. Это создает проблемы для многих участников пенсионных отношений.

Чтобы увеличить размер своей пенсии, украинцы на заслуженном отдыхе могут оформить надбавки. Об этом пишет Фокус в новой статье "До 4,5 тысячи гривен: какие надбавки к пенсии можно оформить в 2024 году".

"Различных надбавок и доплат на самом деле 96 разных видов. Есть по 100 грн, по 50 грн. Это усложняет расчет пенсии, сложно для администрирования, для контроля, а также для понимания самими пенсионерами", — сказала Фокусу ведущий эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

Пенсионеры, достигшие 70-летия, получают к пенсии 300 гривен Фото: УНИАН

Среди самых популярных надбавок следующие:

"Возрастные". Их получают пенсионеры по достижении определенного возрастного порога. Так, 70-летние получают плюс 300 грн; 80-летние — плюс 456 грн, а те, кому больше 80 лет, имеют прибавку 570 грн к пенсии.

Их получают пенсионеры по достижении определенного возрастного порога. Так, 70-летние получают плюс 300 грн; 80-летние — плюс 456 грн, а те, кому больше 80 лет, имеют прибавку 570 грн к пенсии. Надбавка за детей, находящихся на содержании. Ее начисляют неработающим пенсионерам, на содержании которых есть дети в возрасте до 18 лет. Доплата составляет по 150 гривен на каждого ребенка.

Ее начисляют неработающим пенсионерам, на содержании которых есть дети в возрасте до 18 лет. Доплата составляет по 150 гривен на каждого ребенка. За донорство. 10% от прожиточного минимума (с 1 января 2024-го это 292 грн) к пенсии могут получить украинцы, которые имеют звание Почетного донора Украины.

10% от прожиточного минимума (с 1 января 2024-го это 292 грн) к пенсии могут получить украинцы, которые имеют звание Почетного донора Украины. На уход. Такую надбавку могут оформить одинокие пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых по возрасту или за выслугу лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Ее размер 50 гривен.

Такую надбавку могут оформить одинокие пенсионеры, которые вышли на заслуженный отдых по возрасту или за выслугу лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Ее размер 50 гривен. Доплата за особые заслуги перед Украиной. Размер такой надбавки зависит от категории получателя. Так, лицам, которых признали борцами за независимость Украины в ХХ веке, доплата составляет 4200 гривен. На доплату 826 грн — 944,4 грн могут рассчитывать лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни и те, кто отмечен почетным званием "народный". Плюс 543 грн — 826,35 грн к пенсии получают ветераны войны, которые после провозглашения независимости Украины были награждены орденом за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Размер такой надбавки зависит от категории получателя. Так, лицам, которых признали борцами за независимость Украины в ХХ веке, доплата составляет 4200 гривен. На доплату 826 грн — 944,4 грн могут рассчитывать лица, награжденные орденом Героев Небесной Сотни и те, кто отмечен почетным званием "народный". Плюс 543 грн — 826,35 грн к пенсии получают ветераны войны, которые после провозглашения независимости Украины были награждены орденом за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Доплата от ООН. В 2023-м пенсионеры в Украине получали дополнительные выплаты, которые рассчитывались как разница между 3250 грн и пенсией, но не менее 100 грн. Вторая волна программы будет нацелена на пенсионеров с инвалидностью.

Некоторые надбавки вводились во время индексаций прошлых лет, чтобы дотянуть пенсии до определенного уровня

Перечисленные надбавки — далеко не полный перечень, что не есть хорошо. По мнению Александры Бетлий, правительству нужно реформировать систему надбавок. "Есть надбавки, доплаты, которые вводились во время индексаций прошлых лет. Например, если у кого-то повышается пенсия при индексации меньше, чем на 50 грн, то доплачивали ему. Оно все тянется и у отдельных людей пенсия складывается из расчетной, по формуле, а потом куча разных доплат. А статистики не хватает — есть данные, сколько людей получает ту или иную доплату, но это количество может дублироваться. То есть один и тот же человек может получать пять и более видов доплат и надбавок. Это надо менять", — убеждена эксперт.

Напомним, украинцам, которые проживали или работали на территориях радиоактивного загрязнения, могут назначить пенсии с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет. Минимальная пенсия участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые имеют инвалидность, составит 8025,73 гривны.

Также Фокус писал, что в Украине насчитывается 10,5 млн пенсионеров. Средняя пенсия составляет 5,4 тыс. гривен. При этом есть пенсионеры, которые получают почти 100 тысяч в месяц.