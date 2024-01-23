Временное жилье для переселенцев: как украинцам получить помощь от государства

Право стать на учет и претендовать на получение временного бесплатного жилья есть у внутренних переселенцев с документами ВПЛ.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут рассчитывать не только на получение государственной помощи на проживание. Так, гражданам, кроме финансовой поддержки, могут предоставить и временное жилье. В "Юридическом советчике для ВПЛ" на странице во социальной сети Facebook рассказали, как переселенцам воспользоваться этим правом.

Как переселенцам получить временное жилье

Для начала гражданам, которые остались без собственного жилья из-за полномасштабной войны, нужно подать заявление о взятии на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания в уполномоченные органы (соответствующий сельский, поселковый, городской совет или его уполномоченные органы), по месту регистрации его как ВПЛ.

Кроме заявления нужны ряд документов, а именно:

копия паспорта гражданина Украины;

копия РНОКПП;

копия справки ВПЛ и копии соответствующих справок членов семьи;

копии документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);

копии документов, подтверждающих основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений из фонда;

копия доверенности и документов, удостоверяющих личность представителя — в случае подачи заявления уполномоченным представителем ВПЛ.

"Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи", — отмечается в сообщении.

После этого украинцам нужно:

дождаться решения о взятии ВПЛ на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, или об отказе во взятии на такой учет. Решение об этом принимают в течение одного рабочего дня после подачи заявления;

узнать о том, есть ли в фонде жилых помещений пригодные для предоставления временного использования жилья;

уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления такого жилья обязан его предоставить;

При этом отмечается, что жилое помещение не будет предоставлено, если у ВПЛ или у любого из членов семьи есть в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, его можно использовать для проживания, а размер помещения составляет не менее 13,65 кв. метра на одного человека. Такое жилье должно располагаться на территориях:

которые не включены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ;

или включенных в указанный Перечень, но для которых определена дата завершения боевых действий (прекращение возможности боевых действий) или временной оккупации.

Напомним, 12 января стало известно, что украинцы, которые являются владельцами разрушенного в результате боевых действий жилья, могут претендовать на государственную помощь, которую выплачивают ВПЛ.

Также Фокус писал, что в Кабинете министров ввели ограничение площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация.