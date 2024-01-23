НБУ меняет правила: как банки будут работать с кредитными должниками

Банки, финансовые компании и кредитные союзы будут отчитываться перед Национальным банком уже с 1 июля 2024 года.

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил правила, по которым участники финансового рынка будут отчитываться о наличии активных операций среди кредитных должников. Об этом говорится на сайте НБУ.

Отмечается, что правила для того, чтобы осуществлять надзор за деятельностью участников финансового рынка и оценивать эффективность управления кредитными рисками.

Так, в правилах сказано, что отчетность в Национальный банк об активных операциях должны подавать:

банки Украины;

финансовые компании, имеющие право предоставлять хотя бы одну из финансовых услуг, а именно: предоставление средств и банковских металлов в кредит, предоставление гарантий, факторинг, финансовый лизинг;

кредитные союзы.

Речь идет об отчетности об активных операциях должника, если общая сумма обязательств (совокупный объем долга) равна или превышает 50 тысяч гривен (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте). Такая отчетность подается до момента, пока у должника есть финансовые обязательства.

В то же время от украинских банков, финансовых учреждений и кредитных союзов регулятор вправе потребовать отчетность об активных операциях в следующие сроки:

С 1 июля 2024 года, — информацию об операциях по видам финансовых услуг, определенным в пунктах 2, 4-6 части первой статьи 4 закона о финансовых услугах, а также информацию о должниках и лицах, связанных с должниками и такими операциями;

С 1 октября 2024 года — информацию в полном объеме.

Как отметили в пресс-службе НБУ, чтобы обеспечить комфортный переход перехода участников рынка к выполнению новых требований, Национальный банк некоторое время не будет применять меры воздействия за нарушение указанных правил. Например:

к банкам — на отчетные даты 1 июля, 1 августа и 1 сентября 2024 года;

к финансовым компаниям — на каждую отчетную дату в период с 1 июля до 1 декабря 2024 года;

к кредитным союзам — на каждую отчетную дату в период с 1 июля 2024 года до 1 июня 2025 года.

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