Деньги за войну: почему в Европе боятся отдать $300 миллиардов российских денег, – Reuters

Ожидается, что вместо того, чтобы конфисковать замороженные российские активы и передать их Украины, страны Европейского Союза поделятся только прибылью, полученной от активов, и не будут трогать основную сумму.

Из-за полномасштабного вторжения России Украина продолжает получать колоссальные финансовые убытки. Материальный ущерб от первого года войны, как подсчитали во Всемирном банке, оценивается в более чем 411 миллиардов долларов. Но ВС РФ продолжают атаковать Украину, а в Европе, тем временем, продолжают дискутировать о том, как передать украинскому правительству 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. И, похоже, европейские чиновники еще очень далеки от решения этого вопроса. Об этом 23 января написало агентство Reuters.

"Конфискация российских активов и передача их Киеву ослабила бы давление на Запад по финансированию военных усилий Украины, но европейские чиновники отвергают эту идею как слишком рискованную с юридической точки зрения", — сказано в публикации.

Журналисты напоминают, что в Европейском Союзе, США, Японии и Канаде есть около 300 миллиардов долларов активов российского Центробанка. Средства заморозили после того, как России 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины. Отмечается, что почти 200 миллиардов долларов из этих средств хранятся в Европе, преимущественно в бельгийском клиринговом центре Euroclear.

При этом один высокопоставленный чиновник анонимно сказал журналистам, что Евросоюз не сможет конфисковать активы РФ, поэтому не стоит ждать, что блок будет предпринимать какие-либо шаги.

"Между странами-членами ЕС нет согласия по этому поводу", — сказал он.

В Европе, в частности, сомневаются, что найдут законные основания для такой беспрецедентной конфискации активов. Также есть опасения, что такие действия подкосят стабильность европейской валюты — инвесторы могут забрать активы в евро, опасаясь, что однажды их деньги также могут быть конфискованы. Беспокоит европейских чиновников и обещания Москвы конфисковать западные активы в России, которые, по предварительной информации, составляют 288 миллиардов долларов.

К тому же у бельгийского клирингового центра Euroclear есть "значительные" активы в России. Конфискация активов уничтожит финансовую стабильность клирингового центра, что спровоцирует серьезные последствия.

"Euroclear управляет триллионами, и его банкротство стоило бы гораздо больше, чем бюджет ЕС. Мы должны сбалансировать риск и прибыль", — сказал Reuters один из чиновников.

Прогнозируется, что Евросоюз, вместо конфискации российских активов, согласится на предложение Еврокомиссии (ЕК) о том, чтобы взять на себя только прибыль, полученную от активов, и не трогать основную сумму.

Напомним, Фокус уже писал о том, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.