Аграрный бунт в Польше: какие требования у фермеров и чем снова не угодила Украина

Польские бунты на границе превратились в "живую цепь" в более чем 150 городах и селах. Фермеры вышли на общенациональную забастовку с требованиями защитить свой бизнес от импорта из третьих стран, но главное, чего требуют поляки, — изменения политики Брюсселя. Грозит ли это Украине и ее планам по вывозу нового урожая за границу к покупателям, исследовал Фокус.

24 января польские забастовщики устроили демонстрации на сельскохозяйственной технике вдоль дорог без перекрытия трасс. Протесты в более 150 местах по всей территории Польши продолжались три часа. Поляки назвали эту забастовку предупредительной и пообещали выйти на трассы снова, если правительство не выполнит их требования. Эксперты в комментариях Фокусу отметили, что Украина уже изобрела логистические способы даже на тот случай, если Польша решит запретить и транзит украинской агропродукции.

Против чего протестуют польские фермеры и чем это грозит Украине

Как заявил соорганизатор забастовки Роман Кондрув в комментарии корреспонденту "Суспільного", протестуют они не против Украины, а против тех, "кто в Брюсселе" и их политики. "Протестует Франция, немцы, румыны, Словакия, чехи. Все протестуют против политики Брюсселя. Эта забастовка по всей Польше — от моря и до Татр. Все протестуем — от востока до запада", — сказал Роман Кондрув.

Забастовка польских фермеров, Медика, 24 января 2024 года Фото: Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Накануне общенациональной забастовки, 23 января, фермеры заявили, что"пропуск агропродовольственной продукции из стран вне ЕС на европейский рынок без каких-либо правил является крайне безответственным со стороны Европейской Комиссии и представляет угрозу для польских фермеров". То есть фактически речь идет о именно украинской агропродукции — продукции из страны за пределами ЕС.

Еще одно основное требование протестующих касается необходимости пересмотра Единой аграрной политики.

Европейские фермеры боятся Украины, чье сельское хозяйство превышает в разы агросекторы многих стран

Как рассказала Фокусу эксперт Всемирного Банка Оксана Руженкова, польский митинг не связан именно с Украиной, ведь речь идет об общей европейской аграрной политике.

"Это способ протеста против европейской аграрной политики, а она существенно отличается от нашей, украинской . Они имеют четкий ориентир на экологизацию сельского хозяйства. Им запрещено использовать ряд пестицидов, то есть определенных действующих веществ, есть ограничения по ветеринарным препаратам, выбросам в воздух и тому подобное. Тамошним фермерам работать в разы сложнее, чем украинским. Конечно, они категорически против "закручивания гаек", которое происходит на европейском рынке, и логично, что имеют "ревность" по украинской продукции. Они считают, что нашим работникам жить и работать легче, поэтому пытаются просто занять свое место под солнцем, добиться, чтобы на их рынке не было лишней конкуренции. У нас одни обстоятельства, связанные с войной, у них — другие. Не считаю, что это ненависть к Украине. На самом деле нам придется это пережить. Когда мы вклиниваемся в чужой работающий рынок, тем более высокомаржинальный и дотационный для его участников, то должны понимать, что будут трудности. Так, европейские фермеры боятся Украины, чье сельское хозяйство превышает в разы агросекторы многих стран", — отметила Оксана Руженкова.

Ситуация с протестами и блокированием пунктов пропуска длится довольно долго, отметил недавно в интервью Фокусу политолог-международник Максим Несвитайлов, главное, что польские власти никоим образом не хотят решать эту проблему. Вместо этого правительство Польши делает какие-то ссылки на Еврокомиссию и перекладывает ответственность на других.

Смотрите интервью Фокуса с политологом-международником Максимом Несвитайловым

"Если я мог бы обратиться к польским фермерам, я бы сказал так: если вам не нравится, что через вашу страну ездят грузовики с украинским зерном, то как вам понравится, если через нее транзитом будут ездить танки россиян? Эти фермеры ведут себя так, как будто оторваны от реальности, и не понимают, что происходит в соседней стране", — отмечает эксперт.

По мнению Несвитайлова, такая негативная реакция со стороны польских фермеров была бы вполне оправданной, если бы в мирное время Украина продвигала свои ресурсы в ЕС и угрожала экономике Польши, или просто так получала бы какие-то европейские преференции. Однако в Украине происходит самая большая война в Европе со времен Второй мировой, поэтому такая ситуация играет даже против самой Польши, имеющей амбиции конкурировать с Германией за лидерство в ЕС. По мнению Максима Несвитайлова, если ситуация с протестами фермеров будет продолжаться и дальше, то Украина просто найдет другие пути для транзита.

Возобновляется экспорт украинского зерна Черным морем и Дунаем Фото: "РБК"

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По словам Оксаны Руженковой, в последнее время, действительно, существенно сократился украинский экспорт через ЕС, однако полностью исключать европейские пути для украинского экспорта зерновых возможно лишь при условии полной безопасности в Черном море.

Продолжаются активные переговоры на европейском уровне, чтобы помочь Украине вернуться на традиционные рынки сбыта, в частности в Африку и Среднюю Азию

"Украина несколько месяцев как неплохо экспортирует морем. Особенно впечатляют показатели за декабрь 2023 года, когда морем было отправлено 5 млн тонн пшеницы, масла, шротов. Еще где-то миллион шел через Дунайские порты. А через Европу и в нее фактически "заехало" полтора миллиона. То есть не те ежемесячные четыре миллиона тонн, которые у нас были в 2022 году. Хотелось бы, чтобы у нас сполна восстановился экспорт по Черному морю и Дунаю. Даже если будут атаки на припортовую инфраструктуру, все равно за 2022–2023 гг там настолько существенно увеличились перевалочные мощности, что потребности чрезмерного экспорта в ЕС у Украины особо и не будет", — отметила Руженкова.

В последние недели ведутся активные переговоры на европейском уровне, чтобы помочь Украине вернуться на традиционные рынки сбыта, в частности в Африку и Среднюю Азию .

"Искренне надеюсь, что это удастся. У нас не будет такой потребности ехать в ЕС. Да, конечно, это очень маржинальный рынок. Там хорошо продавать продукцию, но европейские производители по многим позициям сами себя удовлетворяют. Демпинговать на их рынке всегда будет потребность у нечистых на руку бизнесменов, но за последние полтора года очень много сделано на Черном море и на Дунае. Это существенно разгрузит западную границу", — считает эксперт.

В ЕС — новые требования и нормы экологического законодательства Фото: Getty Images

Недовольные фермеры и блокирование украинской агропродукции: есть ли способ решить проблемы

По мнению Максима Несвитайлова, визит нового премьера Польши Дональда Туска в Украину вряд ли повлияет на протесты польских фермеров.

"Это очень заполитизированная история, а сам премьер не хочет вступать в конфронтацию с консерваторами в Сейме. А еще он не хочет ссориться с самими фермерами, ведь агропромышленный бизнес занимает большую часть экономики страны", — рассказал политолог Фокусу.

С ним соглашается и эксперт Всемирного банка. По мнению Оксаны Руженковой, Украину ждет еще не одно испытание требованиями соседних стран — членов Евросоюза. И на дипломатическом уровне убедить их упростить для наших экспортеров путь в ЕС пока не представляется возможным.

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"Началась дискуссия по интеграции украинского агросектора в европейский. К нам будет постоянно много вопросов. Надо понять, что это не разовая акция. В вопросе ограничений безквотных поставок украинской агропродукции до июня 2024 года все соседние страны будут поднимать эти вопросы. В дальнейшем, думаю, они смогут разработать механизм, который позволит в случае увеличения наплыва нашей продукции на их рынок его ограничивать и несколько сдерживать. Хотя, честно говоря, Украина и так уже занимается верификацией своего экспорта, проверяет трейдеров и тому подобное. Еще немного и этот вопрос будет очень тщательно контролироваться как Украиной, так и ЕС", — считает Руженкова.

Сейчас протесты фермеров происходят по всей Европе. Это связано с новыми требованиями и нормами экологического законодательства, которые были приняты в ЕС ранее

Заместитель директора, аналитик аграрного рынка "ПроАгро Групп" Мария Колесник назвала фермерские протесты глобальной проблемой европейского аграрного сектора.

Украина все меньше поставляет агропродукции в ЕС, и в дальнейшем такая тенденция сохранится, говорят эксперты Фото: Getty Images

"Сейчас протесты фермеров происходят по всей Европе. Скажем, 25–26 января во Франции заблокированы все дороги. Неделю назад фермеры бастовали в Германии. Это связано с новыми требованиями и нормами экологического законодательства, которые были приняты в ЕС ранее. По ним фермеры должны уменьшать собственные площади (минимум 10% площадей с\х назначения каждый товаропроизводитель должен отводить под луга, леса), сокращать употребление пестицидов в производстве и тому подобное. Поэтому такой раздражитель, как еще один сосед (Украина — ред.), который много производит, и вызывает дополнительные требования. Но эти масштабные европейские забастовки фермеров — гораздо сложнее и глобальнее. Нам нужно это использовать, в частности договариваться с польским правительством относительно транзитных коридоров, а также дальнейшего продвижения и вступления в ЕС. Ведь все эти требования, которые коснулись европейских фермеров, будут касаться и Украины", — пояснила в комментарии Фокусу Мария Колесник.

Действительно, фермеры многих стран ЕС сейчас показывают свое недовольство существующей аграрной политикой. Как сообщает Euractiv, представители Союза фермеров Франции требуют ответа правительства на низкие доходы и рост расходов в контексте достижения экологических целей ЕС. Председатель Союза фермеров Арно Руссо раскритиковал Зеленый курс ЕС за подрыв сельскохозяйственного сектора, тогда как импорт сельхозпродукции в ЕС стремительно растет.

Хотя переговоры украинской власти с польской продолжаются уже достаточно давно, решение вопроса пропуска украинской агропродукции в Польшу все еще остается предметом дискуссий. Глава правительства Денис Шмыгаль 21 января встречался со своим польским коллегой Дональдом Туском. Тогда Шмыгаль отметил, что Украина ожидает от Польши шагов по снятию ограничений для украинских фермеров и производителей. В то же время Туск отметил, что Польша оценит предложенные Украиной механизмы верификации и найдет выход, который будет подходить аграриям обеих стран.