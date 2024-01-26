ВПЛ продлили автоматические выплаты до 1 марта: подробности

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что на государственном уровне сохранится поддержка для более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Кабинет Министров в пятницу, 26 января, принял решение об автоматическом продлении всех выплат для всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 марта 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как подчеркнул премьер на заседании правительства, с 1 марта в Украине заработают новые правила оказания помощи ВПЛ. Об этих правилах позже сообщит Министерство социальной политики.

Вместе с тем известно, что на 6 месяцев выплаты будут продлены для таких категорий внутренне перемещенных лиц:

пенсионеры, получающие пенсию в размере менее 9444 гривны;

граждане, имеющие инвалидность 1 или 2 группы;

дети с инвалидностью, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

родители, воспитывающие детей до 14 лет, которые учатся дистанционно и поэтому их родители не имеют возможности работать.

Напомним, что в целом государство продолжит поддерживать выплатами более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Выплаты для ВПЛ

Ежемесячная компенсация из государственного бюджета Украины выплачивается:

в размере 3 тысяч гривен — лицам с инвалидностью и детям;

в размере 2 тысячи гривен — для всех других внутренних переселенцев.

Как пояснила вице-премьер-министр Ирина Верещук, уменьшение выплат и упразднение компенсаций на проживание ВПЛ, кроме пенсионеров и некоторых других категорий, вводится из-за того, что в Украине уменьшается доходная часть бюджета и такие требования выдвигают международные партнеры.

Напомним, международная организация ACTED будет выплачивать 3,6 тысячи гривен помощи украинцам. В Минреинтеграции объяснили, кто может претендовать на поддержку.

Ранее сообщалось, что часть украинцев со статусом ВПЛ с 1 февраля потеряет выплаты. В правозащитной организации "Десяте квітня" объяснили, что денежная помощь ВПЛ по закону назначается на полгода.