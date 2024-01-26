Программу "еВідновлення" снова изменили: кто еще из украинцев будет получать компенсацию

Глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк объяснила, кто теперь сможет воспользоваться государственной программой и восстановить утраченное в результате войны жилье.

Граждане продолжают получать компенсации от государства за поврежденное или разрушенное в результате агрессии РФ жилье в рамках программы "еВідновлення". А с 26 января 2024 года владельцы разрушенных в результате российской вооруженной агрессии частных домов смогут подавать заявки, чтобы получить помощь для строительства нового дома на своем старом участке. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, граждане-владельцы разрушенных частных домов смогут:

получить жилищный сертификат для обмена на квартиру;

или же получить деньги, чтобы построить новое жилье.

Украинцы, которые решили взять сертификаты, уже получают новые квартиры, а те же, что не хотят жить в многоквартирных домах, смогут построить соб дом на своем земельном участке.

"Условие одно — отстроить нужно на том же земельном участке, где был расположен уничтоженный дом", — отметила Шуляк.

Как получить деньги и для строительства нового частного дома

Для этого граждане должны:

авторизоваться в приложении "Дія";

выбрать раздел "еВідновлення";

при выборе типа компенсации выбрать вариант "Денежная выплата".

Денежная компенсация поступит на банковскую карточку "еВідновлення".

Если у разрушенного дома было несколько совладельцев, они могут подать как одно совместное заявление, так и каждый отдельно. В обоих случаях каждый из совладельцев получает индивидуальную компенсацию. В течение 30 дней после подачи заявлений ее обработает комиссия местной власти.

Чтобы воспользоваться компеснсацией совладельцам нужно будет прекратить право собственности на уничтоженный объект и подать уведомление о начале строительных работ на основании строительного паспорта. Средства компенсации зачисляются двумя траншами (50% и 50%), между которыми нужно будет подать промежуточный отчет.

Между тем напомним, что в правительстве недавно решили ограничить площади уничтоженного жилья, на которое выделяется компенсация. Так, произошли следующие изменения:

не более чем 150 кв. м для квартиры;

не более 200 кв. м для дома усадебного типа, садового или дачного дома.

К слову, подать заявку на выплаты на капитальный ремонт поврежденной жилой недвижимости в рамках программы "еВідновлення" теперь можно не только в приложении "Дія", но и через ЦНАП и нотариусов.