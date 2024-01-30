До 1000 гривен: кто получит самые высокие надбавки к пенсиям в 2024 году

Минимальный рост пенсии для некоторых категорий граждан будет составлять от 160 до 360 гривен. Также запланировано повышение выплат на 600 или 1000 гривен — все зависит от предыдущего уровня пенсий от государства.

В 2024 году в Украине вырастет размер минимального прожиточного минимума, с которым связан размер пенсионных выплат. В марте состоится индексация, которая позволит гражданам получить выплаты на 600-1000 грн больше. О деталях трех этапного перерасчета пенсий говорится в статье на портале NV.

На портале указали, что в 2024 году повышение, перерасчет, индексация пенсий состоится в три этапа и продлится с февраля по июль. Повышение связано с изменением размера минимальной заработной платы, минимального прожиточного минимума и ежегодным учетом инфляции.

Пенсии 2024 — детали

Как и когда будут расти пенсионные выплаты украинцев:

с 1 февраля 2024 года вырастет размер минимальной и максимальной пенсий, связанный с размером минимального прожиточного минимума. Минимальный прожиточный минимум указывается в Законе о Государственном бюджете-2024: для лиц, утративших трудоспособность, — это 2361 грн (в 2023 году — 2 093 грн);

вырастет размер минимальной и максимальной пенсий, связанный с размером минимального прожиточного минимума. Минимальный прожиточный минимум указывается в Законе о Государственном бюджете-2024: для лиц, утративших трудоспособность, — это 2361 грн (в 2023 году — 2 093 грн); с января 2024 года увеличатся выплаты гражданам, которые получали минимальную и максимальную пенсии. Обновленный размер выплат — 2 361 грн (минимальная пенсия) и 23 610 грн (максимальная пенсия);

увеличатся выплаты гражданам, которые получали минимальную и максимальную пенсии. Обновленный размер выплат — 2 361 грн (минимальная пенсия) и 23 610 грн (максимальная пенсия); с января и июля 2024 года увеличатся выплаты чернобыльцам и гражданам, которые имеют полный страховой стаж, но получают минимальную пенсию. Минимальные выплаты сначала вырастут на 160 грн (с 2 680 до 2 840 грн), затем — на 360 грн (до 3 200 грн);

года увеличатся выплаты чернобыльцам и гражданам, которые имеют полный страховой стаж, но получают минимальную пенсию. Минимальные выплаты сначала вырастут на 160 грн (с 2 680 до 2 840 грн), затем — на 360 грн (до 3 200 грн); с марта вырастет пенсия у тех граждан, которым проведут плановую индексацию, при чем впервые применят бальную систему. Пенсии вырастут на 13%: например, граждане, которые получали пенсию 4 000 грн, получат на 600 грн больше, а те, кто имел пенсию 8 000 грн, — 1 000 грн. Индексация в марте коснется не всех: ее не проведут для граждан, которые вышли на пенсию в течение трех последних лет, имеют дополнительные выплаты или получают высокую пенсию (например, судейскую — размером 100 тыс. грн);

вырастет пенсия у тех граждан, которым проведут плановую индексацию, при чем впервые применят бальную систему. Пенсии вырастут на 13%: например, граждане, которые получали пенсию 4 000 грн, получат на 600 грн больше, а те, кто имел пенсию 8 000 грн, — 1 000 грн. Индексация в марте коснется не всех: ее не проведут для граждан, которые вышли на пенсию в течение трех последних лет, имеют дополнительные выплаты или получают высокую пенсию (например, судейскую — размером 100 тыс. грн); с апреля вырастет пенсия у граждан, которые получают пенсию и одновременно продолжают работать. Кроме того, в апреле еще раз повысят минимальную зарплату (до 8 100 грн), соответственно второй раз пересчитают минимальную и максимальную пенсию.

Средний размер пенсионных выплат в 2024 году, с учетом индексации и перерасчета, — 6 тыс. грн, указывают на портале (5 311 грн — в 2023 году).

Отметим, 26 января в украинском правительстве объяснили, есть ли в бюджете средства для проведения выплат пенсионерам. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за выплаты можно не волноваться: есть деньги и на пенсии, и на социальные выплаты, и на субсидии. Между тем юрист объяснил, почему некоторым гражданам прекращают выплачивать пенсию. Среди причин — выезд за границу, неверные сведения в документах, длительное неполучение средств.

Напоминаем, в Украине есть некоторые категории пенсионеров, которые имеют право на пенсионные выплаты размером 13 500 грн. Другие же граждане жалуются, что им не выплачивают пенсии за выслугу лет: ситуация может быть связана с особенностями нового места работы.