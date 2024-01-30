Не только квартиры: в Украине расширили программу "єОселя", подробности

Изменения в программе "єОселя" касаются категории жилья — отныне в ипотеку можно приобрести не только квартиру, но и индивидуальный или блокированный дом.

Отныне согласно действующему законодательству можно приобрести в ипотеку не только квартиру, но и жилой дом. Об этом говорится в публикации "Юридичного порадника для ВПО" в Facebook.

Юристы отмечают, что в конце прошлой недели, 26 января, вступило в силу постановление Кабмина № 1357 от 22 декабря 2023 года, которым внесен ряд изменений, касающихся государственной ипотечной программы "єОселя". В соответствии с этими изменениями действительно за банковский кредит можно приобрести жилой дом. При этом имеется в виду индивидуальный или блокированный дом — так называемый таунхаус или коттедж.

"Нормативная площадь жилого дома, который предоставляется, составляет не более 62,5 кв. метров общей площади и дополнительно 21 кв. метров — на каждого следующего члена семьи. То есть максимальная площадь на семью из четырех человек — 125,5 кв. метров", — говорится в постановлении.

Какое жилье нельзя взять в ипотеку

Юристы подчеркнули, что в постановлении уточнен перечень жилья, которое нельзя взять в ипотеку:

жилой дом, принятый в эксплуатацию ранее чем за 10 лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Киеве или областном центре;

жилой дом, принятый в эксплуатацию ранее чем за 3 года до даты заключения договора ипотеки, для ВПЛ и других граждан, которые не имеют жилья, или жилье которых меньше предусмотренной законодательством нормы;

имущественные права на строящийся жилой дом;

жилой дом, расположенный на земельном участке, который не относится к землям жилой и общественной застройки;

дачный или садовый дом.

Кто может стать участником программы "єОселя"

Сейчас воспользоваться этой программой могут как граждане, которые не имеют жилья в собственности или хотят улучшить его условия, так и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Юристы напомнили, что ВПЛ могут получить льготный ипотечный кредит под 7% годовых, если они соответствуют таким требованиям:

возраст от 18 до 70 лет (включительно);

платежеспособность;

отсутствие у лица и членов его семьи действующих льготных государственных ипотек и лизинга;

не относятся к лицам под санкциями и не находятся в реестре олигархов;

не имеют в собственности более законодательно определенного минимума (не учитываются объекты жилой недвижимости, расположенные на территориях активных боевых действий и/или временно оккупированных РФ, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации, в соответствии с Перечнем).

Для военнослужащих по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых.

Реализуют программу "єОселя" Министерство экономики, Минцифры и ЧАО "Укрфинжитло", а банками-партнерами выступают "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank, "Укрэксимбанк" и Sense Bank.

В январе 2024 года Министерство экономики Украины сообщало, что с начала действия программы "єОселя" ипотечные кредиты получили 6900 семей на общую сумму 10,4 миллиарди гривен. Только за первый месяц 2024 года 575 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя" на 1 миллиард гривен.

Напомним, подробно о программе "єОселя" Фокус уже писал в своем материале: "Кредиты для военных и учителей. Как купить квартиру по государственной программе "єОселя".