Будут ли повышать тариф на свет зимой для украинцев: в правительстве ответили

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, тариф на электроэнергию для населения не будет повышаться и останется на уровне 2,64 грн за кВт⋅ч.

В этом году тарифы на электроэнергию для населения не будут повышаться. Об этом во вторник, 30 января, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Продолжаем поддерживать украинские семьи и сохраняем льготный тариф на электроэнергию для населения", — заявил Шмыгаль.

Тариф на свет в 2024 году

Тариф на электроэнергию в Украине, по словам Шмыгаля, остается на прежнем уровне — 2 гривны 64 копейки за кВт⋅ч.

Буду ли отключать свет

Шмыгаль также отметил, что в настоящее время в Украине нет отключений электроэнергии и не планируется.

"Сегодня ни в одном регионе отключений нет и не планируется. После того как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 2,2 ГВт мощности. Также увеличили до 1,7 ГВт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E", — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что украинские энергетики прилагают все усилия для обеспечения населения электроэнергией, несмотря на постоянные атаки российских войск.

"Несмотря на постоянные атаки, которые продолжаются и этой зимой, ракетами и "шахедами" на объекты украинской энергетики, особенно на Востоке Украины, в наших домах есть свет, и это прежде всего заслуга наших энергетиков", — сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Украине могут вырасти тарифы для граждан на оплату электроэнергии, газа и воды в течение года. До конца отопительного сезона не планируют повышать коммунальные тарифы для украинцев. Поэтому сейчас граждане за электроэнергию будут платить 2,64 грн/кВт⋅ч, однако с 1 февраля эта цена изменится для малых небытовых потребителей.

Кроме того, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что новые тарифы на газ и свет могут быть утверждены весной 2024 года.