Недооценен: Индекс Биг-Мака показал, каким должен быть курс доллара в Украине в 2024 году

В опубликованном рейтинге утверждается, что недооцененность украинского курса составляет около 48,4%. Гривна оказалась на 8-м месте с конца.

Украинская гривна теперь занимает восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира. Об этом пишет The Economist, который и опубликовал Индекс Биг-Мака.

По их данным, сейчас один из самых популярных бургеров в мире в Украине можно купить за 110 гривен, тогда как в США его же продают за $5,69.

Соответственно, в рейтинге делается вывод, что курс украинской валюты недооценен примерно на 48,4%, если брать фактический обменный курс 37,44 грн за один доллар. То есть курс по покупательной способности украинцев должен быть на уровне 19,33 грн/доллар.

Индекс Биг-Мака показал, сколько должен стоить доллар в Украине Фото: The Economist

Примечательно, что российская валюта отсутствует в рейтинге, ведь в 2022 году, после вторжения ВС РФ на территорию Украины, McDonald’s покинул этот рынок.

Также некоторые страны "обогнали" Украину в этом рейтинге. Речь идет про Тайвань, Индонезию, Индию, БАР, Египет, Малайзию и Филиппины, которые также имеют одну из самых недооцененных валют в мире по состоянию на январь 2024.

Есть в рейтинге и переоцененные валюты, такие как швейцарский франк (на 43,5%), норвежская крона (на 25,5%), уругвайский песо (на 23,7%), аргентинский песо (на 7,4%), евро (на 3,1%).

Индекс Биг-Мака показал, сколько должен стоить доллар в Украине Фото: The Economist

Стоит отдельно отметить, что в феврале 2022 года McDonald’s временно прекратил свою работу в Украине из-за вторжения РФ. Продолжалось это чуть больше, чем полгода, пока 20 сентябре в Киеве не открылось несколько первых ресторанов. В связи с этим событием в 2022 году украинская гривна не была предоставлена в рейтинге Индекса Биг-Мака.

Напомним, 30 января сообщалось, что в Индексе коррупции-2023 Украина поднялась на 10 позиций, а Венгрия получила самый низкий балл в ЕС. Антирекорд установила Россия, которая падает в рейтинге уже четвертый год подряд. Москва оказалась на 141 месте рядом с Угандой и Гвинеей.