До полномасштабного вторжения лидером по продаже земельных участков и одной из самых привлекательных областей в Украине была Харьковская, на втором месте — Кировоградская, затем Черкасская, Киевская, Черниговская области. Сейчас ситуация существенно изменилась.

Гектар украинской земли стоит примерно 37 тысяч гривен. Об этом свидетельствует госаналитика, на которую ссылается Opendatabot. Однако с получением юридическими лицами доступа к рынку земли, не исключено, что цена на землю, как и прогнозировалось в довоенное время, в некоторых регионах возрастет. О ценах участков и процедуре купли-продажи земли в Украине пошагово рассказывали адвокаты в материале Фокуса "До 10 тысяч га "в одни руки": в Украине стартовал второй этап открытия рынка земли".

Согласно данным Opendatabot, несмотря на то, что земля за все время работы рынка стоит примерно 37 тысяч гривен за гектар, первый месяц после ее возобновления в мае 2022 года цены достигали 43 тысяч гривен за гектар.

"Самая высокая цена за 1 га — в центральной части страны, ведь там традиционно самые плодородные земли", — говорится в источнике.

Отметим, что в период до полномасштабной войны, в 2021 году, средняя стоимость паев составляла 38 тысяч гривен за гектар, в 2022 году — 38 тысяч гривен за гектар, а в мае 2023-го, за неполные пять месяцев работы рынка земли, превышали 55 тысяч гривен за гектар. Об этом в своей колонке на "Экономической правде" в 2023-м писал заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

О ценах участков и процедуре купли-продажи земли в Украине Фото: slavdelo.dn.ua

"Например, на Львовщине сейчас средняя стоимость за 1 га составляет 163 тысяч гривен, в то же время в областях, приближенных к линии фронта, таких как Херсонская, цена не изменилась и составляет 23 тысяч гривен за гектар", — информировал в мае 2023 года Башлык.

Здесь следует понимать, что ни минимальная, ни максимальная цена не отражают целостной картины на рынке земель сейчас из-за влияния многих факторов: местоположения участка, в частности, близость или удаленность к прифронтовым территориям.

"Изменилась география рынка земли, выросла цена, но спрос, несмотря на все, продолжает расти. Это происходит по нескольким причинам: в результате перемещенных предприятий, из-за заминированных территорий, ведь хозяйствам из зон, где плотность загрязнения высокая, иногда выгоднее инвестировать в землю в другом регионе, чем разминировать собственные массивы для восстановления производства", — отмечал Денис Башлык.

Средняя стоимость земли по данным Опендатабот Фото: Опендатабот

До большой войны, по его словам, лидером по продаже земельных участков и одной из самых привлекательных областей была Харьковская, на втором месте — Кировоградская, затем Черкасская, Киевская, Черниговская области. Но из-за близости фронта, а еще и потому, что в некоторых регионах отключены реестры, эти земли выпали из приоритетных областей для купли-продажи. На сегодня лидерами являются Винницкая, Львовская, Хмельницкая, Тернопольская и Сумская области.

Адвокат, управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько добавляет, что цены на землю отличаются не только в разных регионах, а даже среди соседей в одном регионе.

"Так, например, близкое расположение к территории ведения боевых действий уменьшает ее цену, как и поврежденный верхний слой почвы и его засорение минами и другими опасными предметами или ракетным топливом или другими соединениями. Цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки, но это не является рыночной ценой земли, ведь земельный участок может иметь еще и экспертную денежную оценку, которая и определяет именно ее рыночную стоимость. Ее определяет специальный эксперт по вопросам оценки земельного участка и фиксирует в специальном отчете. То есть НДО — это лишь минимальная сумма для продажи земли, но владелец, конечно, может поставить больше, учитывая оценку эксперта. НДО определяется на основании решения Кабмина или местного совета. Техническую документацию по НДО земли утверждает местный совет", — отмечает адвокат.

Напомним, рынок земли в Украине работает несмотря на войну. Более того, эксперты считают, что уже через несколько месяцев покупать земельные участки в Украине будут еще активнее.