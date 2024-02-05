В парламенте на рассмотрении находится новый проект о мобилизации №10449. В проекте — много спорных моментов, в том числе и связанных с ограничением прав граждан. Фокус исследовал, какие санкции предусмотрены для тех, кто вовремя не явится по повестке в ТЦК.

После первой неудачной попытки с новым мобилизационным проектом в конце января состоялась попытка вторая. На этот раз законопроект от правительства №10449 депутаты намерены все же вынести на голосование в парламент, и, по предварительным прогнозам, документ могут принять уже в марте. В пояснительной записке к проекту, в частности, отмечается, что "после принятия ожидается улучшение процесса комплектования личным составом Вооруженных сил Украины и других военных формирований во время проведения мобилизации".

Ограничить в правах: какие права и когда ограничивает законопроект о мобилизации

Как объясняет адвокат АО "Дикси Лекс" Виктор Дрогомирецкий, если законопроект №10449 будет принят, то в законодательстве появится новая норма, а именно статья 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", согласно которой в случае неявки гражданином в ТЦК и СП, а также при условии отсутствия возможности Национальной полицией осуществить административное задержание и доставку военнообязанного или резервиста в течение 15 дней в ТЦК и СП, руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней направляет гражданину в электронной форме (в случае, если гражданин зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста) или в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства гражданина требование о выполнении обязанности.

Далее, если гражданин после вручения требования в течение 10 дней не явился в ТЦК и СП (зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за рубежом), то в таком случае ТЦК и СП имеет право обратиться в течение 5 дней в административный суд с заявлением о:

временном ограничении такого гражданина в праве выезда за пределы Украины;

временном ограничении такого гражданина в праве управления транспортными средствами;

наложении ареста на средства и другие ценности такого гражданина, находящихся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

Законопроект предусматривает ограничение в праве выезда за границу в случае невыполнения требования явиться в ТЦК Фото: Из открытых источников

"Административный суд согласно территориальной юрисдикции рассматривает заявление ТЦК и СП по существу заявленных требований в течение 15 дней со дня открытия производства по делу. Рассмотрение заявления происходит в судебном заседании с уведомлением сторон. Если же стороны не явились в судебное заседание, несмотря на надлежащее уведомление о дате, времени и месте рассмотрения дела, суд рассматривает заявление в письменном производстве. В случае удовлетворения административным судом заявления ТЦК и СП по установлению ограничений, такие ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока гражданин не выполнит соответствующие обязательства по этому требованию. Только после полного выполнения гражданином обязанностей, предусмотренных требованием ТЦК и СП, ему предоставляется справка о выполнении обязанности. Такая справка, или сообщение об отзыве требования, направляется в орган государственной исполнительной службы", — говорит Виктор Дрогомирецкий.

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По мнению Александра Камши, адвоката, руководителя Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", в соответствии с проектом №10449 не совсем понятен механизм исполнения будущих решений судов по новым делам, который предлагается ввести проектом. "Детально не прописано, как будет исполняться решение суда и каким образом будет накладываться ограничение на военнообязанного. В частности, сейчас ч. 9 ст. 71 ЗУ "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что ограничение в праве управления транспортными средствами возможно только на основании постановления государственного исполнителя (а не на основании решения суда) в случае наличия у должника задолженности по уплате алиментов. При этом в проекте не предлагается внесение изменений в ЗУ "Об исполнительном производстве" в части расширения оснований для ограничения лица в праве управления транспортным средством", — рассказал эксперт в комментарии Фокусу.

Ограничить управлять ТС по решению суда — сложная идея, которую невозможно реализовать для тех, кто находится за границей Фото: Фото из открытых источников

То есть возникает ситуация, когда юридически невозможно лишить гражданина права управлять автомобилем, ведь такое право в законодательстве Украины сейчас предусмотрено только в отношении должников по алиментам.

Перекрыть доступ к деньгам: успеют ли граждане снять свои средства до получения решения суда

В новом законопроекте о мобилизации говорится также о наложении ареста на средства и другие ценности такого гражданина, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

Александр Камша объясняет: как определено в ст. 59 ЗУ "О банках и банковской деятельности", допускается наложение ареста на денежные средства и другие ценности физических лиц, находящихся в банке, исключительно по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или по решению суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке, установленном законом. Снятие ареста с имущества и средств осуществляется по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или по решению суда.

По новому законопроекту, суд может ограничить возможность пользоваться банковским счетом Фото: Факты

"В то же время в проекте закона №10449 четко не детализирован порядок исполнения решения суда по новым делам. Очевидно, что после получения решения суда представителям ТЦК и СП придется обращаться в государственную исполнительную службу, которая сможет установить, в каких банковских учреждениях у военнообязанного есть счета, и уже после получения такой информации исполнитель сможет направить в банк постановление об установлении ограничений", — отмечает Камша.

По его мнению, достаточно непонятен результат, которого таким образом пытаются достичь авторы проекта №10449. Ведь военнообязанные лица, если они будут иметь угрозу ограничения права на пользование средствами, выберут вариант снятия всех средств со счетов в банковских учреждениях для минимизации возможных рисков. Подобные действия могут иметь крайне негативные последствия для банковской системы, а также для экономики Украины.

Представителям ТЦК и СП придется обращаться в государственную исполнительную службу, которая сможет установить, в каких банковских учреждениях у военнообязанного есть счета.

К тому же, продолжает эксперт, авторы не учитывают то обстоятельство, что у военнообязанного может банально не быть банковского счета, и в таком случае ограничения вообще не будут иметь смысла. "Нерешенным является также вопрос, как военнообязанные в случае блокировки средств смогут платить коммунальные платежи, погашать задолженности по кредитам", — рассуждает адвокат.

Ограничение доступа к средствам можно обойти, если до получения решения суда снять средства со счета, говорят эксперты Фото: pexels.com

Итак, по мнению юристов, главным недостатком такого способа наказания для тех, кто не является по повестке в ТЦК, является достаточное количество времени, чтобы гражданин просто получил свои средства наличными или же перевел полностью или частично деньги со своего счета на счета своих близких и родных.

Еще один вопрос к нормам проекта №10449 — это то, что не все военнообязанные вообще могут узнать о вручении им повестки. "Военнообязанный или резервист может и не знать о том, что ТЦК и СП направили ему требование, в случае, если фактическое место жительства не совпадает с местом регистрации. В таком случае он может узнать о требовании, когда уже будет получено решение суда об удовлетворении заявления ТЦК и СП или от государственного исполнителя, который будет выполнять решение суда, тогда арест счетов, депозитов или наличности в банковских сейфах может быть неожиданным наказанием за неявку в ТЦК и СП", — говорит Виктор Дрогомирецкий.

Слишком много вопросов: почему законопроект №10449 нуждается в доработке

Согласно проекту №10449, предусмотрена как возможность апелляционного обжалования решения суда в новых типах дел, так и возможность кассационного обжалования: предлагают установить пятнадцатидневный срок на рассмотрение апелляционной жалобы на решение (со дня открытия апелляционного производства). "Несколько оптимистичным кажется такой срок на апелляционное рассмотрение с учетом ситуации значительной загруженности судебной системы другими делами", — считает Александр Камша.

Он отметил: проект предусматривает обжалование решений судов в новых типах дел как в апелляционном, так и в кассационном порядке, но обжалование решения не будет влиять на его исполнение, и авторы проекта устанавливают, что решение суда должно подлежать немедленному исполнению. "Получается ситуация, при которой обжалование решения суда может иметь лишь отсроченный эффект (после завершения апелляционного или кассационного рассмотрения). Относительно обжалования в случае пребывания лица за рубежом — в данном случае возможно обратиться к адвокату, который находится на территории Украины и сможет в суде представлять интересы", — рассказал адвокат.

Интересно, что проект предусматривает апелляционное обжалование, но решение суда первой инстанции должно вступить в действие немедленно Фото: Открытые источники

О сложностях в реализации запланированных проектом ограничений из-за решения судов рассказал и Виктор Дрогомирецкий. "Возникает вопрос, каким образом государственные исполнители будут выполнять такие решения судов. Берем, например, решение суда, которым временно ограничено гражданина в праве управления транспортными средствами. Государственный исполнитель получает решение суда и судебный приказ, а Закон Украины "Об исполнительном производстве" не предусматривает процедуры исполнения решения суда в части этого ограничения, кроме как по делам о взыскании алиментов. Что касается граждан, находящихся за рубежом, то в этом случае выполнить государственному исполнителю решение суда, касающееся временного ограничения в праве управления транспортными средствами, будет вообще невозможно, поскольку решение суда распространяется исключительно на территорию Украины", — отметил юрист.

В Украине ограничение в управлении авто предусмотрено только для должников по алиментам.

Юристы также говорят, что пока не совсем понятно, какими вообще будут пути исполнения решений судов, а также, что будет происходить в случае принятия решения суда наложить на гражданина сразу три предусмотренных проектом №10449 ограничения (ограничение выезда за границу, ограничение пользования средствами, ограничение управления авто).

"Вероятно, что по результатам рассмотрения проекта в первом чтении его отправят на доработку с предложением более детально подойти к вопросам исполнения решений судов, а также к будущей отмене ограничений, установленных по решению суда. Сейчас же в проекте предлагается дополнить ЗУ "Об исполнительном производстве" нормой, по которой исполнительное производство будет подлежать закрытию на основании "отзыва требования территориального центра комплектования и социальной поддержки о выполнении обязанности (обязанностей) призывником, военнообязанным". При этом не объясняется, кто и откуда должен отозвать требование, к тому же, предполагается исполнение решения суда, а не требования. Возможно, целесообразно было бы указать, что производство прекращается на основании обращения ТЦК и СП, которое подало решение к исполнению, но это уже вопрос к авторам проекта", — резюмировал Александр Камша.