Первоапрельские тарифы: вода для киевлян может подорожать на 34% (скриншот)

По словам специалистов "Киевводоканала", такое повышение тарифов на воду объясняется тем, что расходы на услугу растут, а ее реализация — снижается.

Жители столицы Украины с 1 апреля могут начать платить за воду более чем на 34% больше, а с июля — еще на 15%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Такое предложение, которое подало ЧАО "Киевводоканал", планируется рассмотреть во вторник, 6 февраля.

Судя по прилагаемой таблице, киевлян ожидает повышение тарифов дважды за три месяца. Специалисты "Киевводоканала" объясняют такое решение тем, что расходы на услугу растут, а ее реализация — снижается. К тому же возрастают расходы на электроэнергию, реагенты, горюче-смазочные материалы.

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В частности, с 1 апреля 2024 года тариф на централизованное водоснабжение бытовым потребителям хотят установить на уровне 17,57 грн за 1 куб. м (без НДС), а на централизованный водоотвод – 16,41 грн (без НДС). Получается 33,98 грн за 1 куб. м (без НДС), или 40,78 с НДС.

С 1 июля 2024 года тариф на централизованное водоснабжение хотят поднять до 21,42 грн за 1 куб. м (без НДС), на централизованный водоотвод – до 17,66 грн (без НДС). Получается 39,08 грн (без НДС), или 46,9 грн с НДС.

Сейчас тариф на водоснабжение в Киеве составляет 16,164 грн, а водоотвод — 14,220 грн. Вместе с НДС получается 30,384 грн. Следовательно стоимость с 1 апреля может вырасти на 34,2%, а с 1 июля еще на 15%.

Фокус писал, что тарифы на газ для бытовых потребителей зафиксированы в Украине как минимум до конца отопительного сезона 2023/24.

Напомним, что 29 января народный депутат из комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Сергей Нагорняк заявил, что до сентября 2024 года чиновники повысят тарифы на электроснабжение для населения.