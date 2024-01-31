Платить за газ больше: как изменятся тарифы для украинцев с 1 февраля

Коммунальные услуги для украинцев включая газ, если и подорожают, то не раньше сtредины весны 2024 года. Впрочем, уже в феврале некоторым потребителям нужно будет заплатить за обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках.

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Цена газа в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут. Однако в 2024 году правительству нужно провести либерализацию тарифов на природный газ и для населения, и для коммунальных предприятий — это одно из условий, которое обязательно нужно выполнить для дальнейшей финансовой и военной поддержки со стороны США. Фокус разобрался, как изменятся тарифы на газ для населения с 1 февраля 2024 года.

Цена газа: что будет с тарифами с 1 февраля

Большинство бытовых потребителей в Украине пользуются услугами компании "Нафтогаз", поэтому они с 1 февраля 2024 года будут платить за "голубое топливо" по 7,96 гривны/кубометр. Остальные поставщики предлагают разные тарифы: от 7,7 гривны за кубометр до 9,90 гривны.

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Впрочем, некоторым потребителям в феврале придется платить за коммуналку больше обычного, поскольку у них в платежках появится новая графа: обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах. Так, средний платеж в Киевской области составит 320 гривен, но для каждого жилого дома однако будет индивидуальная плата, которая будет зависеть от количества квартир и технических особенностей сетей.

В компании "Газсети" ранее объяснили, что техническое обслуживание будет касаться жителей многоэтажных домов и общежитий. Оно необходимо для того, чтобы проверить исправность сетей и предупредить в будущем утечку газа.

При этом счета потребители будут получать не ежемесячно, а только тогда, когда будет проходить техническое обслуживание — раз в три или пять лет.

Доставка газа: как изменится цена в феврале

Суммы в новых коммунальных платежах изменятся, поскольку размер платежа зависит от объема использования газа в предыдущем газовом году. Сейчас тариф колеблется на уровне 0,38-2,39 гривны/кубометр, но цена зависит от региона. Рассчитать плату за доставку газа можно самостоятельно. Формула расчета следующая:

тариф облгаза (кубические метры за период с 1.10.2022 по 30.09.2023)/12 = размер ежемесячной платы за доставку газа.

Для регионов с невысоким количеством населения будет действовать меньший тариф, поскольку расходы на содержание газовой инфраструктуры делят на большее число бытовых потребителей.

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Напомним, 29 января член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью "Телеграф" заявил, что тарифы на электричество в Украине могут вырасти в два раза. По его словам, подорожание произойдет до сентября 2024 года. Тем временем в "Нафтогазе" украинцам рассказали о действенных советах, которые помогут снизить теплопотери.