Платити за газ більше: як зміняться тарифи для українців з 1 лютого

Комунальні послуги для українців, включно з газом, якщо й подорожчають, то не раніше середини весни 2024 року. Утім, уже в лютому деяким споживачам потрібно буде заплатити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках.

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Ціна газу в Україні до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Однак у 2024 році уряду потрібно провести лібералізацію тарифів на природний газ і для населення, і для комунальних підприємств — це одна з умов, яку обов'язково потрібно виконати для подальшої фінансової та військової підтримки з боку США. Фокус розібрався, як зміняться тарифи на газ для населення з 1 лютого 2024 року.

Ціна газу: що буде з тарифами з 1 лютого

Більшість побутових споживачів в Україні користуються послугами компанії "Нафтогаз", тому вони з 1 лютого 2024 року платитимуть за "блакитне паливо" по 7,96 гривні/кубометр. Решта постачальників пропонують різні тарифи: від 7,7 гривні за кубометр до 9,90 гривні.

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Утім, деяким споживачам у лютому доведеться платити за комуналку більше, ніж зазвичай, оскільки у них у платіжках з'явиться нова графа: обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Так, середній платіж у Київській області становитиме 320 гривень, але для кожного житлового будинку однак буде індивідуальна плата, яка залежатиме від кількості квартир і технічних особливостей мереж.

У компанії "Газомережі" раніше пояснили, що технічне обслуговування стосуватиметься мешканців багатоповерхових будинків і гуртожитків. Воно необхідне для того, щоб перевірити справність мереж і попередити в майбутньому витік газу.

При цьому рахунки споживачі отримуватимуть не щомісяця, а тільки тоді, коли відбуватиметься технічне обслуговування — раз на три або п'ять років.

Доставка газу: як зміниться ціна в лютому

Суми в нових комунальних платежах зміняться, оскільки розмір платежу залежить від обсягувикористання газу в попередньому газовому році. Зараз тариф коливається на рівні 0,38-2,39 гривні/кубометр, але ціна залежить від регіону. Розрахувати плату за доставку газу можна самостійно. Формула розрахунку така:

тариф облгазу (кубічні метри за період з 1.10.2022 по 30.09.2023)/12 = розмір щомісячної плати за доставку газу.

Для регіонів із невисокою кількістю населення діятиме менший тариф, оскільки витрати на утримання газової інфраструктури ділять на більшу кількість побутових споживачів.

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Нагадаємо, 29 січня член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграф" заявив, що тарифи на електрику в Україні можуть зрости вдвічі. За його словами, подорожчання відбудеться до вересня 2024 року. Тим часом у "Нафтогазі" українцям розповіли про дієві поради, які допоможуть знизити тепловтрати.