Платить за коммуналку меньше: кто из украинцев может получить скидку в 75%

Как объяснили в Пенсионном фонде, право на льготу предоставляют не всем украинцам подряд, а только определенным категориям граждан.

В Украине некоторые граждане могут платить только 25% от стоимости всех жилищно-коммунальных услуг. В Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области рассказали, кто именно может получить такой бонус.

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Как объяснили в госструктуре, на такую скидку, без учета среднемесячного дохода, могут рассчитывать:

украинцы со статусом участника боевых действий;

граждане, которые признаны пострадавшими в результате Революции Достоинства;

люди, которые принудительно находились в концлагерях во время Второй мировой войны;

Также эту скидку предоставляют тем, кто подвергся репрессиям и был лишен свободы, в том числе в психиатрических учреждениях в советское время. Платить меньше можно за следующие коммунальные услуги:

управление многоквартирным домом;

газ;

электроэнергию;

отопление;

горячую и холодную воду;

вывоз мусора;

взносы ОСМД или жилищному кооперативу;

закупку твердого топлива и сжиженного газа.

Как получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг

Для этого гражданам нужно подать заявку, чтобы оформить соответствующую льготу. Сделать это можно несколькими способами:

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

с помощью мобильного приложения;

в личном обращении в отделение ПФУ;

по почте, отправив заявление и необходимые документы.

При себе важно иметь следующие документы, иначе просьбу рассматривать не будут:

трудовая книжка или справки, удостоверяющие работу по указанным специальностям в сельской местности;

справка о местожительстве (регистрации) в сельской местности;

удостоверение личности.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что в Киеве с 1 апреля тарифы на холодную воду могут увеличиться на 34% а с июля — еще на 15%. Решение об этом по Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может принять уже 6 февраля. Также Фокус рассказывал, что весной 2024 года на 900 гривен увеличится пенсия украинцев, которые сейчас получают 6 923 гривны.