На 500 млн грн: в Украине национализированы активы российского олигарха, — СБУ

Спецслужба выяснила, что подсанкционный Эдуард Худайнатов возглавляет российскую нефтегазовую компанию "ННК-Групп", а ранее входил в совет директоров "Роснефти" — двух предприятий, которые являются одними из крупнейших спонсоров войны против Украины.

Украина национализировала нефтегазовые активы подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова на полмиллиарда гривен. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщила СБУ на официальном сайте.

В сообщении подтверждено, что в доход Украины взыскано 100% доли Худайнатова в уставном капитале ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина". Соответствующий иск Минюста удовлетворил Высший антикоррупционный суд.

Как отмечается в релизе, следствие установило, что российский олигарх, который является одним из доверенных людей президента Владимира Путина, контролировал украинского нефтетрейдера через ряд оффшорных компаний и подконтрольных лиц, и именно Худайнатов является реальным бенефициарным владельцем нефтяной компании "Альянс-Украина".

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"Таким образом он надеялся избежать национализации этого актива после полномасштабного вторжения РФ, продолжая получать значительные прибыли с нефтегазового рынка Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ выяснило, что подсанкционный Худайнатов возглавляет российскую нефтегазовую компанию "ННК-Групп", а ранее входил в совет директоров "Роснефти".

"Эти два предприятия — одни из крупнейших "спонсоров" войны против Украины. Они регулярно поставляют горюче-смазочные материалы для военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок России. Также обе компании ежемесячно перечисляют миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора", — отметили в СБУ.

Сейчас идет расследование для привлечения Худайнатова к ответственности в рамках уголовного производства по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса).

Напомним, как с помощью подставных лиц Худайнатов пытался вывести арестованную яхту из-под санкций США.

Несмотря на санкции активы российских миллиардеров в 2023 году увеличились более чем на 50 миллиардов долларов. В рейтинг 500 самых богатых людей планеты вошли 25 граждан России. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.