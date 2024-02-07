Украинцам станет проще обменять рубли, но временно: в НБУ назвали условие

Новые правила безналичного обмена средств в российских и белорусских рублях, как сообщили в Национально банке, заработают с 7 февраля 2024 года.

Национальный банк Украины разрешил населению совершать в банках безналичный обмен средств в российских и белорусских рублях. Эта мера будет временной, ее планируют отменить до конца года. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба Нацбанка.

Валютные ограничения

Как объяснили в Нацбанке, в Украине с декабря 2023 года действует новый порядок ввоза гуманитарной помощи, который установило правительство своим постановлением №953 "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения".

С учетом этого, НБУ уточнил основания для корректного завершения финансовыми учреждениями валютного надзора за соблюдением резидентами граничных сроков расчетов по финансовым операциям по импорту продукции, ввезенной как гуманитарную помощь.

Также заработал закон по усовершенствованию госрегулирования рынков финуслуг №3498-ІХ, и были внесены поправки в закон "О банках и банковской деятельности".

Так, чтобы нормативно-правовые актов Нацбанка соответствовали закону №3498, госрегулятор предоставил временную возможность безналичного обмена средств клиентов финучреждений в российских или белорусских рублях. Это правило будет действовать док конца 2024 года.

Для выполнения операций нужны будут два условия:

если банки-нерезиденты (кроме банков-резидентов РФ и Беларуси, которые находятся под санкциями), где открыты корреспондентские счета банков-резидентов в российских или белорусских рублях, в одностороннем порядке приняли решение об обмене валюты;

обмен российских или белорусских рублей по заявлению клиента финучреждения. Он осуществляется один раз в отношении каждого из видов валюты — российских рублей и белорусских рублей.

Такие изменения внесены постановлением правления НБУ №17 и вступили в силу с 7 февраля 2024 года.

Напомним, 5 февраля глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине могут ограничить денежные переводы. Такую идею представителям комитета озвучили в Национальном банке, борьбы с мискодингом и теневыми финансовыми операциями.

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