Бюро кредитных историй в Украине заработает по-новому: что предлагают в Нацбанке

Как отмечают в Национальном банке, после изменений на рынке потребительских кредитов будут одинаковые условия для всех участников.

Национальный банк Украины (НБУ) предложил парламенту внести правки в закон "Об организации формирования и обращения кредитных историй", с учетом ключевого значение Бюро кредитных историй (БКИ) для рынка потребительского кредитования. Изменения помогут усилить защиту прав заемщиков и их персональных данных, сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Обновление законодательства позволит установить справедливые правила игры для всех участников рынка для сохранения полноты, чистоты и достоверности данных и обеспечения целевого использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и верификации клиента", — сказано в сообщении.

В Нацбанке, в частности, планируют следующие изменения:

заемщикам, кроме доступа к собственной истории и обжалованию недостоверной информации, разрешат приобщать к кредитному отчету информацию о нежелании заключать кредитные договора для защиты от возможных мошеннических действий;

БКИ обяжут своевременно исправлять ошибочные данные и обеспечивать надежную защиту данных, сохранять кредитную историю в течение десяти лет и должным образом ее уничтожать, прозрачный механизм обращения заемщика;

кредиторов обяжут получать согласие заемщика и предоставить его по запросу БКИ/НБУ, сохранять в течение десяти лет.

Кроме того, Нацбанк предлагает штрафовать на сумму от 51 до 102 тысяч гривен, если данные кредитной истории будут использоваться не по целевому назначению.

В НБУ отмечают, что после обновления законодательной базы на рынке потребительских кредитов появятся справедливые условия для всех участников.

Микрокредиты в Украине: что изменилось

21 декабря 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает ставки по микрокредитам в пределах 1% в сутки. Также появились еще ряд правил для кредитования:

финучреждениям запретили требовать от клиентов совершать любые другие платежей, кроме указанных в договоре и не учтенных при расчете процентной ставки;

финучреждения должны передавать информацию о кредите, взятом определенным гражданином, в хотя бы одно бюро кредитных историй;

финучреждения обязаны перед согласованием микрокредита, проверить, есть ли возможность у человека отдать займ (проверка платежеспособности).

Ранее Фокус рассказывал, как могут измениться проценты по кредитам в банках в 2024 году. Так, эксперты ожидают, что банки будут более активно кредитовать своих клиентов.