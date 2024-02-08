Отдали более триллиона гривен: в каких банках украинцы чаще всего хранят деньги и сколько

Как сообщили в Национальном банке, чаще всего украинцы выбирают вклады в национальной валюте. Так, по состоянию на начало года таких вкладов в банках было 57,9 миллиона.

Украинские граждане, несмотря на полномасштабную войну с Россией и шаткое положение экономики, продолжает доверять банкам. Об этом говорит и статистика: по состоянию на начало 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 1 триллион 234,8 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, данным НБУ, 1 января 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,7 миллиона вкладов. Примечательно, что чаще всего население делало вклады в национальной валюте: 57,9 миллиона вкладов на 796 миллиарда гривен. Вкладов в валюте по состоянию на 1 число нового года было 9,8 миллиона на общую сумму в 438 миллиарда гривен.

В каких банках украинцы хранят деньги

Известно, что граждане доверяют государственному "ПриватБанку", поскольку в этом учреждении вкладов от населения есть на сумму в 464,1 миллиарда гривен. Всего у банка насчитывается чуть более 24 миллионов вкладчиков.

Еще 12,8 миллиона вкладчиков доверились "Ощадбанку", сумма вкладов в котором составляет 192,7 миллиарда гривен. Также в лидерах по вкладам есть и частный банк — "Универсал банк" с 8 миллионами вкладчиков с суммой на 85,5 миллиарда гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп:

"Райффайзен Банк": количество вкладчиков — 3 миллиона, сума вкладов — 85,5 миллиарда гривен;

"Укрсиббанк": количество вкладчиков — 2,1 миллиона, сума вкладов — 58,8 миллиарда гривен.

Отметим, что недавно в Национальном банке сообщили, что в январе 2024 года население продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 миллиарда долларов, (в эквиваленте), а купило на 2,386 миллиарда долларов. Как отметили в НБУ, украинцы в первый месяц 2024 года купили рекордный за последние 11 лет объем валюты.

Также сообщалось, что НБУ ввел временную возможность безналичного обмена средств клиентов финучреждений в российских или белорусских рубля