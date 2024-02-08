В НБУ рассматривают вариант ограничения карточных переводов между физическими лицами

По словам первого заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой, до сих пор большая часть бизнеса в Украине использует различные механизмы для уклонения от налогообложения, и это является серьезной проблемой.

В Национальном банке работают над проектом, который ограничит карточные переводы и введет предельные лимиты для переводов наличных через терминалы самообслуживания. Информацию об этом подтвердила во время конференции "Финансы для бизнеса во время войны" 7 февраля первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

По ее словам, сейчас регулятор прорабатывает эту тему "со всех точек зрения".

"С точки зрения введения дополнительных ограничений на операции физических лиц, с точки зрения ограничений по распоряжениям собственными средствами — это очень сенситивная тема. Мне не хотелось бы сейчас, до тех пор, пока мы не определимся окончательно, что-то анонсировать, чтобы избежать каких-то манипуляций и таких вещей", — сказала она.

Рожкова отметила, что проблема заключается в том, что в Украине большая часть бизнеса продолжает использовать различные механизмы для уклонения или уменьшения налогообложения.

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"Игорный бизнес — это у нас такой яркий пример, несколько банков потеряли лицензии из-за того, что создавали эти схемы и механизмы. Поэтому, с учетом опыта, который мы имеем, мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой — все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона", — подчеркнула первый заместитель председателя НБУ.

Ограничение денежных переводов: детали

О том, что Национальный банк предлагает ограничить денежные переводы в Украине на время военного положения сообщил 5 февраля глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как пояснил политик, ограничения нужны для дальнейшей борьбы с мискодингом и теневыми финансовыми операциями. Гетманцев добавил, что в сегменте безналичных платежей существуют схемы, которые позволяют происходить запрещенным видам хозяйственной деятельности. Например:

незаконная организация и проведение азартных игр;

легализация средств, полученных преступным путем;

мошеннические схемы с использованием фишинга;

использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.

Ранее также стало известно, что Национальный банк временно разрешил безналичный обмен средств клиентов финансовых учреждений в российских или белорусских рублях.