"Ради дружественных отношений": виновные в порче украинского зерна должны ответить, — Кулеба

По словам министра иностранных дел Украины, в условиях военного времени производство зерна значительно усложняется.

Польше следует взять на себя ответственность за действия своих аграриев, которые высыпали украинское зерно из грузовиков. Это необходимо для поддержания позитивных отношений с Украиной. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Руководитель МИД Украины подчеркнул, что порча украинского зерна на границе с Польшей является категорически недопустимым поведением.

"Любой фермер должен знать, сколько тяжелого труда требуется для производства зерна, особенно в военное время. Ради дружественных украинско-польских отношений виновные в этой провокации должны быть привлечены к ответственности", — добавил Кулеба.

Пост Дмитрия Кулебы

Польские фермеры вскрыли украинские фуры и высыпали зерно

Польские фермеры, блокирующие выезд фур с украинским зерном, пытались высыпать зерно из украинских грузовиков на дорогу.

Как рассказали очевидцы, из каждого вскрытого грузовика высыпалось приблизительно по 3 тонны зерна.

Полиция, которая прибыла на место происшествия, никаких мер не предприняла.

Напомни, ранее замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что поддержит решение о закрытии будет границы с Украиной и предложил, чтобы Евросоюз ввел не менее 8% НДС на продукты питания, импортируемые из Украины.

А 9 февраля польские протестующие заблокировали границу с Украиной. По данным Гостаможслужбы Украины, польские фермеры также заявили о намерении блокировать перегрузку продовольствия с железной дороги на грузовики в пункте пропуска "Хрубешув — Владимир-Волынский".