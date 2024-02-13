До 570 грн ежемесячно: кто из украинцев имеет право на доплаты к пенсиям

Возрастную доплату к пенсии имеют право получить только те граждане, которые ежемесячно от государства получают не более 10340 гривен.

Украинские пенсионеры, достигшие 70 лет, имеют право получать возрастную доплату к пенсии в размере от 300 до 570 грн. Размер доплаты зависит от возраста и от размера пенсии, поэтому есть категории украинцев, которые эти средства не получают. Кто имеет право на возрастную доплату, а кто ее не получает, рассказали на портале "На пенсии".

На портале напомнили, что в Украине, начиная с 2020 года, дополнительные деньги выплачивают людям, которые достигли определенного возраста. Первые доплаты касались пенсионеров, которым исполнилось более 80 лет. С 2021 года — для пенсионеров старше 75 лет, в 2022 — старше 70 лет. Размер доплат, как правило, индексируется, однако в 2023 году этого не делали.

Возрастную доплату к пенсии имеют право получить только те граждане, которые получают менее 10 340,35 грн, отметили журналисты.

Пенсия в Украине — какой размер возрастных доплат

Пенсионеры, старше 70 лет, имеют право на следующие доплаты:

в возрасте от 70 до 74 лет — 300 грн;

в возрасте от 75 до 79 лет — 456 грн;

в возрасте более 80 лет — 570 грн.

Почему возрастная доплата к пенсии меньше, чем ожидалось

Журналисты описали ситуацию, на которую жаловалась украинская гражданка 75-летнего возраста. Женщина написала, что ожидала получить 456 грн, зато ей поступило дополнительных 150 грн. По ее мнению, "украинцев обманывают".

Выяснилось, что, согласно закону, ранее гражданка получала 300 грн — до исполнения 75 лет. После этого государство выплачивает не дополнительные 456 грн, а разницу между предыдущей возрастной доплатой (300 грн) и новой (456 грн). Таким образом, получение 150 грн — ровно то, на что имеет право пенсионерка, объясняется на портале.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других надбавках, на которые имеют право украинские пенсионеры. В частности, они могут получать дополнительные 150 грн при условии, если имеют несовершеннолетних детей, достигнув пенсионного возраста. Также можно получить деньги за дополнительный стаж — 1% за каждый сверхурочный год работы. Кроме того, в 2024 году меняется возраст выхода на пенсию мужчин и женщин: согласно пенсионной реформе, пенсионный стаж вырос еще на один год.

Напоминаем, некоторые категории украинцев имеют право досрочно выйти на пенсию. Часть пенсионеров, начиная с 1 марта, сможет получить большие выплаты от государства — им проведут индексацию.