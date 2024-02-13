"Так выглядел Советский Союз": в МВФ объяснили, как деградировала экономика РФ

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, российскую экономику ждут очень тяжелые времена из-за оттока людей и ограниченного доступа к технологиям.

Состояние российской экономики постепенно ухудшается, хотя подчиненные президента РФ Владимира Путина пытаются убедить в обратном не только международное сообщество, но и собственный народ. Однако правда заключается в том, что сейчас экономическое развитие страны-агрессора находится на достаточно низком уровне, сказала в интервью изданию CNBC директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, расходы на оборону и безопасность РФ в 2024 году составят около 40% общих бюджетных расходов. Но Москва испытывает проблемы из-за санкций, также со страны активно уезжают квалифицированные специалисты. Все это непременно скажется на благосостоянии России.

"Это военная экономика, в которой государство — у которого, вспомним, были очень большие запасы, созданные за многие годы фискальной дисциплины, — инвестирует в эту военную экономику. Если вы посмотрите на Россию, там сегодня растет производство для военных, а потребление падает. Приблизительно так выглядел Советский Союз — высокий уровень производства, низкий уровень потребления", — сказала она.

Георгиева отметила, из РФ уже выехали почти 800 тысяч человек. Это ученые и представители IT-сферы.

"На самом деле я считаю, что российскую экономику ждут очень тяжелые времена из-за оттока людей и ограниченного доступа к технологиям ввиду санкций. Поэтому цифры хоть и выглядят красивыми, но за ними скрыта картина побольше, и эта картина не очень хорошая", — подчеркнула директор-распорядитель Международного валютного фонда.

Устойчива к санкциям: почему экономика РФ до сих пор не рухнула

Недавно экономический обозреватель BBC Фейсал Ислам объяснил, почему российская экономика выстояла под международными санкциями за войну против Украины. По его словам, так произошло из-за низкой эффективности нефтяных ограничений. Это позволило Кремлю сохранить добычу нефти до 9,5 миллиона баррелей в сутки — это чуть ниже довоенного уровня. Москва избегает санкционных ограничений, поскольку купила "теневой флот" из сотен танкеров, которые теперь возят нефть в Индию и Китай.

Также производство танков и снарядов, которые безвозвратно теряются в Украине, хоть и добавляет цифр к статистическим показателям роста ВВП, на практике являются малопродуктивной частью экономики.

"Военная экономика России не может поддерживать долгосрочную перспективу, но предоставила стране дополнительное время", – отмечает обозреватель.

Также Фокус уже объяснял, как России удается зарабатывать миллиарды несмотря на санкции и мировую изоляцию. Еще напомним, что Россия больше не может использовать часть своего танкерного флота и перевозить нефть, поскольку усиление санкций вынудило РФ осторожнее относится к поставкам "черного золота".