Яйца и мясо подешевели, а овощи продолжают дорожать: что происходит с ценами в Украине

По данным Государственной службы статистики, с началом 2024 года в Украине прибавляют в цене овощи. Но гражданам не приходится переплачивать за все основные продукты, поскольку некоторые позиции дешевеют.

Украинцы часто жалуются на то, что продукты питания в магазинах постоянно дорожают. Вопрос стоимости стал особенно острым с началом полноматштабного вторжения ВС РФ, поскольку многие граждане потеряли основную работу или начали зарабатывать намного меньше, нежели до войны. Поэтому некоторые граждане стараются экономить средства, которых и так не очень много. Тем временем Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за январь 2024 года.

Так, в первый месяц года средние цены на крупы гречневые упали на 5,2% до 28,9 гривен за килограмм. Также подешевели:

яйца — на 9,2% до 51 гривен за десяток;

свинина — на 4,6% до 184,7 гривен за килограмм.

Но есть и продукты, которые подорожали. В основном прибавили в цене овощи. Например:

картофель — на 41,8% до 21,5 гривен за килограмм;

свекла подорожала — на 40,7% до 16,1 гривен за килограмм;

капуста — на 27,9% до 14,3 гривен за килограмм;

морковь — на 26,2% до 14,4 гривен за килограмм;

лук — на 11,7% до 16,9 гривен за килограмм.

Какие продукты подорожали или подешевели с началом 2024 года Фото: Госстат

При этом отмечается, что рост потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлился до 4,7%.

Сколько на самом деле украинцы тратят на продукты

Аналитики компании Picodi изучили динамику стоимости продуктовых корзин в 67 странах мира, в том числе и в Украине. Для своего исследования аналитики Picodi составили условную продуктовую корзину, в которую вошли хлеб, молоко, яйца, рис, сыр, мясо (курица и говядина), овощи (картофель, лук, помидоры) и фрукты (яблоки, бананы, апельсины).

Для Украины подсчет стоимости корзины выглядит так:

молоко (10 литров) — 379 грн;

хлеб (10 буханок) — 241 грн;

рис (1,5 кг) — 88 грн;

яйца (20 шт.) — 120 грн;

сыр (1 кг) — 300 грн;

мясо (6 кг) — 1139 грн;

фрукты (6 кг) — 291 грн;

овощи (8 кг) — 260 грн.

Итак, общая стоимость условной корзины Picodi в январе 2024-го была на уровне 2 818 гривен (70,5 евро в эквиваленте). По данным аналитиков, стоимость корзины годом ранее была дешевле на 22%. Как свидетельствуют подсчеты, минимальная зарплата в Украине "чистыми" на начало 2024 года составляла 5 715,50 гривен. С учетом этого, минимальные продуктовые расходы составили 49,3% от минималки после того, как были уплачены налоги.

При этом в 2023 году это соотношение составляло 42,8%. То есть рост цен в Украине опередил рост минимальной зарплаты.

Ранее Фокус рассказывал, что какие продукты в Украине будут постоянно дорожать в течение 2024 года. Также в Минагрополитики недавно объяснили, что будет происходить с ценами на сахар и грозит ли украинцам дефицит сладкого продукта.